Gobierno peruano declara nueva efeméride por plato típico: se celebrará el tercer viernes de octubre

La gastronomía peruana está en el centro del mundo, debido a que el pan con chicharrón es finalista del Mundial de Desayunos. En este contexto, el Gobierno peruano, mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), declaró el Día Nacional de los Picarones, que tendrá como fecha el tercer viernes de octubre de cada año.

El gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, oficializó esta celebración con la finalidad de promover la identidad cultural y el patrimonio gastronómico del Perú, así como fomentar el turismo y la preservación de tradiciones culinarias que se transmiten de generación en generación.

Mediante la Resolución Ministerial N.º 0337-2025-MIDAGRI, publicada HOY, lunes 8 de septiembre, en el diario oficial El Peruano; se resalta la importancia de este platillo elaborada a base de harina de trigo, camote, zapallo, chancaca y aceites locales, así como el beneficio a pequeños productores y a la agricultura familiar.

Día Nacional de los Picarones 2025: ¿qué día caerá?

La fecha exacta del Día Nacional de los Picarones para el año 2025 será el viernes 17 de octubre de 2025, ya que dicho día corresponde al tercer viernes de octubre de ese año.

¿Cómo se preparan los picarones?

Los picarones son un postre tradicional peruano, crujientes por fuera, suaves por dentro y bañados con miel de chancaca. Te compartimos la receta clásica, ingredientes y preparación:

Ingredientes

500 g de harina de trigo

250 g de zapallo macre (calabaza)

250 g de camote

2 cucharaditas de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

(o 25 g de levadura fresca) 1 cucharadita de anís en grano

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar

Aceite vegetal (suficiente para freír)

Para la miel de chancaca:

250 g de chancaca (panela)

½ taza de agua

2 ramas de canela

4 clavos de olor

1 cáscara de naranja

Preparación

1. La masa

Hervir el zapallo y el camote pelados y cortados en trozos hasta que estén muy blandos.

y el pelados y cortados en trozos hasta que estén muy blandos. Escurrir y hacer un puré.

Disolver la levadura con un poco de agua tibia y azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que espume.

con un poco de agua tibia y azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que espume. En un bol grande, mezclar la harina con la sal y el anís . Agregar el puré de zapallo y camote, y luego la levadura.

con la y el . Agregar el puré de zapallo y camote, y luego la levadura. Amasar hasta obtener una masa pegajosa (no debe quedar seca).

Cubrir y dejar reposar en un lugar tibio por 1 a 2 horas, hasta que la masa duplique su tamaño y esté esponjosa.

2. La miel

En una olla, poner la chancaca troceada, el agua , la canela , los clavos y la cáscara de naranja .

troceada, el , la , los y la . Cocinar a fuego medio hasta que se disuelva y espese un poco (como un jarabe). Colar y reservar caliente.

3. El fritado