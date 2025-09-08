0

Pensiones de ONP HOY, 8 de septiembre: ¿Quiénes pueden cobrar este lunes en el Banco de la Nación?

Este inicio de semana se dará un nuevo pago de pensiones para ciudadanos afiliados a la ONP. Consulta el cronograma oficial.

Daniela Alvarado
ONP 2025: consulta quiénes cobran este 8 de septiembre
ONP 2025: consulta quiénes cobran este 8 de septiembre
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad responsable de administrar el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, que brinda protección social a miles de pensionistas en todo el país. Cada mes, la ONP realiza el pago puntual de las pensiones a los jubilados y beneficiarios, garantizando así su bienestar y estabilidad económica.

ONP: conoce va el proceso de avance por el retiro 2025

PUEDES VER: Retiro ONP: ¿cómo van los proyectos que proponen liberar hasta S/21 mil 400 a los afiliados?

Para el mes de septiembre de 2025, la ONP ha establecido un cronograma específico de pago que organiza el retiro de pensiones por número de DNI y modalidad de cobro. Este calendario busca evitar aglomeraciones y facilitar que los pensionistas cobren su dinero de manera ordenada y segura, ya sea en ventanilla bancaria, en agencias o a través de otras modalidades autorizadas.

Este lunes 8 de septiembre es un día clave dentro del cronograma, pues corresponde a un grupo específico de pensionistas que deben acudir a cobrar o realizar el trámite de cobro de sus pensiones. Conocer quiénes son y cuándo deben cobrar es fundamental para evitar retrasos y multas por cobros tardíos.

Este mes de septiembre inició el pago de las pensiones para los afiliados a ONP

Cronograma de pago de pensiones ONP - Septiembre 2025

La ONP ha publicado el siguiente cronograma para el pago de pensiones correspondiente a septiembre 2025:

  • 4 de septiembre: 0, 1 - Pago en agencias bancarias
  • 5 de septiembre: 2, 3 - Pago en agencias bancarias
  • 6 de septiembre: 4, 5 - Pago en agencias bancarias
  • 7 de septiembre: 6, 7 - Pago en agencias bancarias
  • 8 de septiembre: 8, 9 - Pago en agencias bancarias
  • 9 de septiembre: 0, 1 - Pago a domicilio
  • 10 de septiembre: 2, 3 - Pago a domicilio
  • 11 de septiembre: 4, 5 - Pago a domicilio
  • 12 de septiembre: 6, 7 - Pago a domicilio
  • 15 de septiembre: 8, 9 - Pago a domicilio

Detalle del pago para el lunes 8 de septiembre de 2025

Este lunes 8 de septiembre corresponde el pago de pensiones en agencias bancarias para los pensionistas cuyos documentos de identidad (DNI) terminan en 8 y 9. Es decir, si tu DNI termina en estos dígitos, debes acudir a cobrar tu pensión en el banco o agencia autorizada a partir de esa fecha.

Recuerda que el pago se realiza en agencias bancarias y es importante seguir las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagios o aglomeraciones, como el uso de mascarillas y respetar los horarios asignados si los hay.

Recomendaciones para cobrar tu pensión ONP

  • Verifica que tu DNI termine en 8 o 9 para acudir el lunes 8 de septiembre.
  • Lleva contigo tu DNI original y en buen estado para poder realizar el cobro.
  • Respeta los protocolos de bioseguridad en las agencias bancarias.
  • Consulta con anticipación la agencia bancaria donde puedes realizar el cobro para evitar desplazamientos innecesarios.
  • Si no puedes acudir en la fecha asignada, consulta las opciones de pago a domicilio u otras modalidades que ofrece la ONP.

Enlaces oficiales y contacto ONP

  • Página oficial ONP: https://www.onp.gob.pe
  • Teléfono de atención al cliente: 01-311-1500
  • Consultas y reclamos: Servicio de Atención al Ciudadano ONP
