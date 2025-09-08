Pensiones de ONP HOY, 8 de septiembre: ¿Quiénes pueden cobrar este lunes en el Banco de la Nación?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad responsable de administrar el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, que brinda protección social a miles de pensionistas en todo el país. Cada mes, la ONP realiza el pago puntual de las pensiones a los jubilados y beneficiarios, garantizando así su bienestar y estabilidad económica.

Para el mes de septiembre de 2025, la ONP ha establecido un cronograma específico de pago que organiza el retiro de pensiones por número de DNI y modalidad de cobro. Este calendario busca evitar aglomeraciones y facilitar que los pensionistas cobren su dinero de manera ordenada y segura, ya sea en ventanilla bancaria, en agencias o a través de otras modalidades autorizadas.

Este lunes 8 de septiembre es un día clave dentro del cronograma, pues corresponde a un grupo específico de pensionistas que deben acudir a cobrar o realizar el trámite de cobro de sus pensiones. Conocer quiénes son y cuándo deben cobrar es fundamental para evitar retrasos y multas por cobros tardíos.

Este mes de septiembre inició el pago de las pensiones para los afiliados a ONP/ FOTO: Andina

Cronograma de pago de pensiones ONP - Septiembre 2025

La ONP ha publicado el siguiente cronograma para el pago de pensiones correspondiente a septiembre 2025:

4 de septiembre: 0, 1 - Pago en agencias bancarias

5 de septiembre: 2, 3 - Pago en agencias bancarias

6 de septiembre: 4, 5 - Pago en agencias bancarias

7 de septiembre: 6, 7 - Pago en agencias bancarias

8 de septiembre: 8, 9 - Pago en agencias bancarias

9 de septiembre: 0, 1 - Pago a domicilio

10 de septiembre: 2, 3 - Pago a domicilio

11 de septiembre: 4, 5 - Pago a domicilio

12 de septiembre: 6, 7 - Pago a domicilio

15 de septiembre: 8, 9 - Pago a domicilio

Detalle del pago para el lunes 8 de septiembre de 2025

Este lunes 8 de septiembre corresponde el pago de pensiones en agencias bancarias para los pensionistas cuyos documentos de identidad (DNI) terminan en 8 y 9. Es decir, si tu DNI termina en estos dígitos, debes acudir a cobrar tu pensión en el banco o agencia autorizada a partir de esa fecha.

Recuerda que el pago se realiza en agencias bancarias y es importante seguir las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagios o aglomeraciones, como el uso de mascarillas y respetar los horarios asignados si los hay.

Recomendaciones para cobrar tu pensión ONP

Verifica que tu DNI termine en 8 o 9 para acudir el lunes 8 de septiembre.

Lleva contigo tu DNI original y en buen estado para poder realizar el cobro.

Respeta los protocolos de bioseguridad en las agencias bancarias.

Consulta con anticipación la agencia bancaria donde puedes realizar el cobro para evitar desplazamientos innecesarios.

Si no puedes acudir en la fecha asignada, consulta las opciones de pago a domicilio u otras modalidades que ofrece la ONP.

Enlaces oficiales y contacto ONP