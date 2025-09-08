- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Pensiones de ONP HOY, 8 de septiembre: ¿Quiénes pueden cobrar este lunes en el Banco de la Nación?
Este inicio de semana se dará un nuevo pago de pensiones para ciudadanos afiliados a la ONP. Consulta el cronograma oficial.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad responsable de administrar el Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, que brinda protección social a miles de pensionistas en todo el país. Cada mes, la ONP realiza el pago puntual de las pensiones a los jubilados y beneficiarios, garantizando así su bienestar y estabilidad económica.
PUEDES VER: Retiro ONP: ¿cómo van los proyectos que proponen liberar hasta S/21 mil 400 a los afiliados?
Para el mes de septiembre de 2025, la ONP ha establecido un cronograma específico de pago que organiza el retiro de pensiones por número de DNI y modalidad de cobro. Este calendario busca evitar aglomeraciones y facilitar que los pensionistas cobren su dinero de manera ordenada y segura, ya sea en ventanilla bancaria, en agencias o a través de otras modalidades autorizadas.
Este lunes 8 de septiembre es un día clave dentro del cronograma, pues corresponde a un grupo específico de pensionistas que deben acudir a cobrar o realizar el trámite de cobro de sus pensiones. Conocer quiénes son y cuándo deben cobrar es fundamental para evitar retrasos y multas por cobros tardíos.Este mes de septiembre inició el pago de las pensiones para los afiliados a ONP/ FOTO: Andina
Cronograma de pago de pensiones ONP - Septiembre 2025
La ONP ha publicado el siguiente cronograma para el pago de pensiones correspondiente a septiembre 2025:
- 4 de septiembre: 0, 1 - Pago en agencias bancarias
- 5 de septiembre: 2, 3 - Pago en agencias bancarias
- 6 de septiembre: 4, 5 - Pago en agencias bancarias
- 7 de septiembre: 6, 7 - Pago en agencias bancarias
- 8 de septiembre: 8, 9 - Pago en agencias bancarias
- 9 de septiembre: 0, 1 - Pago a domicilio
- 10 de septiembre: 2, 3 - Pago a domicilio
- 11 de septiembre: 4, 5 - Pago a domicilio
- 12 de septiembre: 6, 7 - Pago a domicilio
- 15 de septiembre: 8, 9 - Pago a domicilio
Detalle del pago para el lunes 8 de septiembre de 2025
Este lunes 8 de septiembre corresponde el pago de pensiones en agencias bancarias para los pensionistas cuyos documentos de identidad (DNI) terminan en 8 y 9. Es decir, si tu DNI termina en estos dígitos, debes acudir a cobrar tu pensión en el banco o agencia autorizada a partir de esa fecha.
Recuerda que el pago se realiza en agencias bancarias y es importante seguir las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagios o aglomeraciones, como el uso de mascarillas y respetar los horarios asignados si los hay.
Recomendaciones para cobrar tu pensión ONP
- Verifica que tu DNI termine en 8 o 9 para acudir el lunes 8 de septiembre.
- Lleva contigo tu DNI original y en buen estado para poder realizar el cobro.
- Respeta los protocolos de bioseguridad en las agencias bancarias.
- Consulta con anticipación la agencia bancaria donde puedes realizar el cobro para evitar desplazamientos innecesarios.
- Si no puedes acudir en la fecha asignada, consulta las opciones de pago a domicilio u otras modalidades que ofrece la ONP.
Enlaces oficiales y contacto ONP
- Página oficial ONP: https://www.onp.gob.pe
- Teléfono de atención al cliente: 01-311-1500
- Consultas y reclamos: Servicio de Atención al Ciudadano ONP
- 1
Retiro ONP de 2 UIT y aumento de pensión de 1,350 soles: ¿quiénes serían los beneficiarios y cómo se pagaría?
- 2
¿Adiós al retiro AFP 2025? Se confirma última noticia: publican nuevo reglamento de pensiones
- 3
Municipalidad de Villa el Salvador anuncia gran noticia todos los viernes de septiembre: DNI electrónico GRATIS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50