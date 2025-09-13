Las mejores 50 frases por el Día de la Familia Peruana para compartir este 14 de septiembre

El Día de la Familia Peruana se celebra cada segundo domingo de septiembre, por lo que este 14 de septiembre, no puedes desaprovechar la oportunidad de saludar a tus seres más queridos con las mejores frases en tus redes sociales. Recuerda el papel esencial de la familia como base de la sociedad y primer espacio de formación de la persona.

Esta fecha fue instituida por Ley N.° 23466, promulgada en 1982, con el objetivo de resaltar la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y fomentar la unión, la solidaridad y los valores familiares. Actualmente, en esta jornada suelen realizarse actividades en colegios, comunidades y parroquias, con momentos de integración entre padres, madres e hijos.

Día de la Familia Peruana: frases para compartir

La familia es el primer hogar donde nace el amor verdadero.

En la familia encontramos la fuerza para seguir adelante.

La unión familiar es el mayor tesoro que puede tener un país.

Una familia unida construye una sociedad más justa y solidaria.

La familia no es algo importante: lo es todo.

El amor familiar es la raíz de nuestra identidad.

Una familia con valores forma ciudadanos con esperanza.

La familia es la escuela más grande de la vida.

El tiempo compartido en familia nunca es tiempo perdido.

Donde hay amor familiar, siempre habrá felicidad.

La familia es el refugio seguro en medio de las dificultades.

Cuidar a la familia es cuidar el futuro del país.

Los mejores recuerdos de la vida se escriben en familia.

La paz empieza en el corazón del hogar.

La familia nos enseña a compartir, perdonar y amar.

El Día de la Familia Peruana es una oportunidad para volver a abrazarnos.

En cada familia unida, el Perú se hace más fuerte.

La familia es el puente entre nuestro pasado y nuestro futuro.

Amar a la familia es honrar nuestras raíces.

Los valores familiares son la semilla del progreso nacional.

¡Feliz Día de la Familia Peruana! Que el amor y la unión nunca falten en tu hogar.

Hoy celebramos a quienes nos enseñan a amar sin condiciones: ¡nuestra familia!

Que este Día de la Familia sea un recordatorio de lo afortunados que somos de tenernos.

Gracias familia por ser mi fuerza y mi alegría diaria.

¡La familia peruana es la riqueza más grande de nuestra tierra!

Mensajes cortos por el Día de la Familia en Perú

La familia es el regalo más grande que la vida nos da.

En la familia encontramos nuestro primer hogar.

El amor familiar nunca se rompe, solo se multiplica.

Una familia unida puede superar cualquier obstáculo.

La felicidad más pura está en compartir con la familia.

La familia es la primera escuela de valores.

Cuidar la familia es cuidar el corazón del Perú.

En cada familia unida, hay un país más fuerte.

La familia es el refugio donde siempre eres bienvenido.

Los mejores recuerdos se escriben en compañía de la familia.

¡Feliz Día de la Familia Peruana!

Hoy celebramos el amor que nos une como familia.

Que este día sea una oportunidad para abrazar más fuerte a los nuestros.

Gracias familia por ser mi fuerza y alegría.

¡La familia es la verdadera riqueza del Perú!

Donde hay familia, siempre hay esperanza.

La unión familiar es la base de una sociedad feliz.

La paz empieza en el calor de nuestro hogar.

La familia es el motor que impulsa nuestros sueños.

Un día con la familia vale más que mil en soledad.

La familia es el corazón de nuestra identidad peruana.

¡Que la unión y el amor familiar duren todos los días del año!

En la familia aprendemos a amar sin condiciones.

La familia no se elige, pero sí se cuida y se celebra.

¡Feliz Día de la Familia! Que nunca falte amor en tu hogar.

Imágenes para conmemorar el Día de la Familia Peruana

Celebra el Día de la Familia Peruana este 14 de septiembre. | Imagen: Canva

Imagen para compartir por Día de la Familia Peruana. | Imagen: Canva

Celebra el Día de la Familia Peruana este 14 de septiembre. | Imagen: Canva