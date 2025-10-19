- Hoy:
Senamhi confirma lluvias intensas en Lima y provincias para este 20 de octubre: zonas y horarios
Mediante las redes sociales, el Senamhi solicitó a la población tomar sus precauciones ante las intensas lluvias que se reportarán en el país.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que diversas provincias del país reportarán lluvias intensas este lunes 20 de octubre. A pesar de que ya comenzó la primavera, se pide a la población tomar sus precauciones.
Según la información que brindó Senamhi en sus redes sociales oficiales, las regiones más afectadas son Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Recordemos que hace poco se reportaron inundaciones en la Amazonía del país.
Senamhi confirma lluvias intensas en Lima y provincias
El Senamhi declaró 8 departamentos en alerta naranja, donde se esperan precipitaciones acumuladas fuertes en 24 horas. Estas lluvias pueden generar aniegos, inundaciones pluviales y deslizamientos de áreas vulnerables, especialmente donde no hay un sistema adecuado de drenaje.
Comunicado de Senamhi.
La entidad recalcó que esta alerta exige atención inmediata de los sistemas de respuestas. Se pide a los gobiernos locales tener la responsabilidad de coordinar acciones con Defensa Civil para asegurar protección a la población y así minimizar los daños.
Finalmente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú solicitó a la ciudadanía solo informarse de los canales oficiales y autoridades regionales, ya que ellos, serán los encargados de monitorear el impacto de las lluvias en las comunidades.
