- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Marcha de HOY, 25 de octubre: Generación Z confirmó la ruta de la protesta en Lima
La marcha de HOY, 25 de octubre, se desarrollará a partir de las 4:00 de la tarde y AQUÍ podrás conocer la ruta de la manifestación liderada por la Generación Z.
La Generación Z realizada una marcha HOY, 25 de octubre, que solicita justicia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz, popularmente conocido como 'Trvco' y la salida inmediata del presidente José Jerí, quien aseguró que no renunciará al cargo.
PUEDES VER: Marcha de HOY, 25 de octubre: a qué hora inicia, punto de concentración y últimas noticias
Ante la gran acogida que ha tenido las anteriores protestas, diversos ciudadanos buscan conocer cuál será la ruta de manifestación. Si eres uno de ellos, entonces debes saber que Jorge Calmet, miembro de la Generación Z, brindo detalles de la movilización en Lima y Callao.
Ruta de la marcha de HOY, 25 de octubre
Durante una conferencia de prensa, uno de los integrantes de la Generación Z dio a conocer que los manifestantes se reunirán en el Palacio de Justicia para realizar un homenaje a Eduardo Ruiz y pedir justicia por su deceso. Mientras que otro grupo de ciudadanos marcharán por las calles del Centro de Lima, como la avenida Nicolás de Pierola y la avenida Abancay, en dirección al Congreso de la República.
La marcha del 25 de octubre llegará al Congreso de la República.
Esta protesta se da en medio del estado de emergencia declarado por el gobierno de José Jerí, ante ello, Jorge Calmet aclaró que, pese a las medidas impuestas, manifestarán en contra del Estado peruano.
"El miedo no te puede paralizar. Uno no se puede detener ante los abusos, porque si uno se detiene y deja que las cosas sigan como están, al final el abusador sigue avanzando y cada vez es peor, y en algún punto es muy tarde como para que se pueda hacer algo. Nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho constitucional a la protesta", comentó.
Transportistas se unen a la marcha del 25 de octubre
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, informó que los transportistas participarán en la marcha del 25 de octubre. La decisión se tomó, porque siguen vigentes leyes 'pro-crime', que han sido aprobadas por el Congreso de la República.
"No hay ninguna respuesta mediática de poderlos condenar. Esa es una respuesta clara y concreta que estamos viviendo desde que entró en vigencia todas estas leyes 'pro crímenes', que son más de 12. ¿Por qué no pueden derogarlas? Que son la 32108, 32130 y otras que siguen sosteniendo a lo que hoy estamos viviendo, una criminalidad total", puntualizó.
- 1
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
- 2
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
- 3
App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentaron problemas para cobrar su sueldo y entidad se pronuncia
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50