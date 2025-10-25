Marcha de HOY, 25 de octubre: Generación Z confirmó la ruta de la protesta en Lima

La Generación Z realizada una marcha HOY, 25 de octubre, que solicita justicia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz, popularmente conocido como 'Trvco' y la salida inmediata del presidente José Jerí, quien aseguró que no renunciará al cargo.

Ante la gran acogida que ha tenido las anteriores protestas, diversos ciudadanos buscan conocer cuál será la ruta de manifestación. Si eres uno de ellos, entonces debes saber que Jorge Calmet, miembro de la Generación Z, brindo detalles de la movilización en Lima y Callao.

Ruta de la marcha de HOY, 25 de octubre

Durante una conferencia de prensa, uno de los integrantes de la Generación Z dio a conocer que los manifestantes se reunirán en el Palacio de Justicia para realizar un homenaje a Eduardo Ruiz y pedir justicia por su deceso. Mientras que otro grupo de ciudadanos marcharán por las calles del Centro de Lima, como la avenida Nicolás de Pierola y la avenida Abancay, en dirección al Congreso de la República.

La marcha del 25 de octubre llegará al Congreso de la República.

Esta protesta se da en medio del estado de emergencia declarado por el gobierno de José Jerí, ante ello, Jorge Calmet aclaró que, pese a las medidas impuestas, manifestarán en contra del Estado peruano.

"El miedo no te puede paralizar. Uno no se puede detener ante los abusos, porque si uno se detiene y deja que las cosas sigan como están, al final el abusador sigue avanzando y cada vez es peor, y en algún punto es muy tarde como para que se pueda hacer algo. Nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho constitucional a la protesta", comentó.

Transportistas se unen a la marcha del 25 de octubre

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, informó que los transportistas participarán en la marcha del 25 de octubre. La decisión se tomó, porque siguen vigentes leyes 'pro-crime', que han sido aprobadas por el Congreso de la República.

"No hay ninguna respuesta mediática de poderlos condenar. Esa es una respuesta clara y concreta que estamos viviendo desde que entró en vigencia todas estas leyes 'pro crímenes', que son más de 12. ¿Por qué no pueden derogarlas? Que son la 32108, 32130 y otras que siguen sosteniendo a lo que hoy estamos viviendo, una criminalidad total", puntualizó.