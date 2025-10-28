Retiro AFP 2025: ¿Quiénes pueden solicitar su desembolso este martes 28 de octubre?

El mecanismo de retiro de fondos de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) instaurado para 2025 brinda nuevamente una ventana para que los afiliados al sistema privado de pensiones accedan a una parte de sus ahorros previsionales acumulados en las AFP Integra, Profuturo AFP, Prima AFP y AFP Hábitat. Esta modalidad extraordinaria, el llamado octavo retiro, responde a una normativa especial publicada por la SBS que permite a los afiliados disponer de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales de capitalización.

Para quienes hoy, martes 28 de octubre de 2025 revisan si les corresponde solicitar el retiro, es clave entender tanto los criterios de elegibilidad como el cronograma escalonado organizado por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta fecha, un grupo específico de afiliados ingresa a la etapa de registro, por lo que es conveniente estar preparado.

¿Quiénes podrán acceder al retiro el martes 28 de octubre de 2025?

Este martes 28 de octubre de 2025 podrán registrar su solicitud de retiro los afiliados al sistema de AFP cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en el número "2". Para estos afiliados, el registro se debe realizar en línea, a través de la plataforma digital de su respectiva AFP (o los canales habilitados por la misma). Es fundamental que tengan:

Clave web funcional para ingresar al portal de la AFP.

Una cuenta bancaria activa a su nombre en las entidades autorizadas para recibir el depósito.

Que su afiliación, datos personales y de contacto estén correctamente actualizados ante la AFP.

Además, deben saber que:

El monto máximo que pueden solicitar es hasta 4 UIT, lo cual equivale aproximadamente a S/ 21,400 en 2025.

El trámite solo podrá realizarse dentro de los días habilitados para su grupo según el cronograma.

Si tu DNI termina en "2", entonces estás habilitado para presentar tu solicitud este martes 28 de octubre y también el día miércoles 29 de octubre.

Cronograma de solicitudes del retiro AFP 2025