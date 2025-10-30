Paro este jueves 6 de noviembre: Mercados de Lima y Callao acatarán la protesta

El jueves 6 de noviembre, más de 1,800 mercados de Lima y Callao cerrarán sus puertas por las multas impuestas por Sedapal. La convocatoria fue anunciada por Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercios del Perú.

Según dio a conocer en una entrevista para Exitosa, la medida responde a los cobros de que está realizando la empresa, con montos que llegan a 30 mil soles mensuales, los cuales son reflejados en los recibos de agua.

Diversos mercados cerrarán sus puertas por paro del 6 de noviembre.

"Entonces, uno por más que reclamen, te obligan a pagar en el recibo del consumo la multa que pone Sedapal y lamentablemente si no paga te dan y te tapan el desagüe y cortan el agua", mencionó Aguilar.

Paro este 6 de noviembre: mercados no atenderán

Los gremios indican que Sedapal se basa en el Decreto Supremo 010-2019, norma que originalmente están dirigidas a las empresas que manipulan químicos peligrosos. Las asociaciones mencionan que ahora se aplica a mercados y comercios, los cuales no manejan sustancias tóxicas.

El punto de concentración será en la cuadra dos de la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Las personas podrán acudir al lugar desde las 10:00 de la mañana. Además, aseguraron que la medida podría extenderse.