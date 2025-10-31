Solicitud de retiro AFP HOY, 31 de octubre: todos los afiliados que pueden registrarse este viernes

En 2025, el proceso para que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan registrar la solicitud de retiro de sus fondos en la Asociación de AFP (y sus respectivas entidades administradoras) está en marcha bajo una regulación especial que permite el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400.

Este procedimiento es accesible de forma completamente digital, sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas, y se organiza según el último dígito o letra del Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado, con el fin de evitar congestión en las plataformas habilitadas.

Para participar en este proceso, los afiliados deben cumplir ciertos requisitos: estar afiliados a una administradora de fondos de pensiones (AFP), contar con una cuenta bancaria personal en soles, tener su DNI y datos actualizados, y acceder al portal de su AFP durante el horario habilitado (generalmente de 08:00 a 18:00 h en días hábiles).

Este sábado 31 de octubre de 2025 es una fecha relevante: es uno de los dos días habilitados para los afiliados cuya cédula de identidad termina en 3, lo que significa que hoy pueden registrar su solicitud de retiro, si aún no lo han hecho. El cumplimiento de la fecha asignada, además de facilitar el trámite, ayuda a evitar errores o el aplazamiento del proceso.

¿Quiénes pueden registrarse HOY, 31 de octubre?

Hoy sábado 31 de octubre de 2025 pueden registrar su solicitud de retiro los afiliados al sistema privado de pensiones (AFP) cuyo DNI termine en el dígito 3. Según el cronograma oficial, estos afiliados tienen habilitados los días 30 y 31 de octubre, y además una segunda oportunidad el día 25 de noviembre.

Por lo tanto, si tu DNI finaliza en 3, estás en el grupo que hoy puede ingresar al portal de tu AFP, completar los datos, indicar el monto que deseas retirar (hasta el máximo permitido) y registrar tu cuenta bancaria personal en soles para recibir el desembolso.

Es importante que verifiques que tus datos estén actualizados en la plataforma de tu AFP, que tu cuenta bancaria cumpla con los requisitos (no mancomunada, a tu nombre, en una entidad autorizada), y que cumplas el horario establecido para el registro, pues fuera de ese horario no se procesará la solicitud.

Cronograma completo para el registro de solicitudes de retiro AFP 2025

El cronograma oficial para registrar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/ 21 400) según el último dígito o letra del DNI, es el siguiente:}