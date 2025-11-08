0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Campaña de DNIe gratis este 12 de noviembre: beneficiarios, ubicación y requisitos

El documento podrá obtenerse de manera gratuita este miércoles 12 de noviembre y muchos ciudadanos tendrán la opción de beneficiarse.

Daniela Alvarado
RENIEC: consulta sobre la campaña de DNI gratis
RENIEC: consulta sobre la campaña de DNI gratis | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

La Municipalidad Provincial de Jauja (región Junín) realizará una importante campaña gratuita de emisión del documento de identidad en beneficio de la población de la provincia de Jauja y sus 33 distritos. Esta iniciativa, en coordinación con la RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), busca ampliar el acceso al DNI electrónico para quienes aún no lo tienen, así como facilitar renovaciones, duplicados y actualización de datos.

Reniec realizará campañas a nivel nacional para que los ciudadanos obtengan DNI gratis.

PUEDES VER: RENIEC lanza nuevas campañas para obtener DNI gratis del 4 al 19 de noviembre a nivel nacional

El evento se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2025, en la Plaza de Armas de Jauja, y estará abierta para ciudadanos de la cabecera provincial. De esta forma, la municipalidad refuerza su compromiso con la población y coordina con RENIEC para que el trámite no tenga costo alguno y puedan tramitarse, en un solo día, varios tipos de gestión: inscripción, renovación, duplicado y actualización de datos personales.

¿En qué consiste la campaña y quiénes pueden acceder?

Se realizará el 12 de noviembre de 2025, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m., en la Plaza de Armas de Jauja. Está dirigida a la población residente de la provincia de Jauja y sus 33 distritos, sin importar si es primera inscripción, renovación o duplicado del DNI electrónico.

RENIEC

Reniec ofrece campaña de DNIe gratis en Jauja/ FOTO: Municipalidad de Jauja

Incluye trámites para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, así como adultos que deseen actualizar o renovar su DNI electrónico.

Se recomienda que los ciudadanos lleguen con tiempo, porten los documentos necesarios y verifiquen los requisitos antes de acudir para evitar contratiempos.

Requisitos para participar en la campaña

Para poder acceder al trámite gratuito en la jornada del 12 de noviembre, se debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Según la información oficial de RENIEC y la Municipalidad, los siguientes son los requisitos generales a tomar en cuenta:

  • Llevar Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o vencido, en el caso de renovación o duplicado.
  • Para inscripción por primera vez (menores de edad o adultos que aún no tienen DNI), presentar el acta de nacimiento vigente.
  • Para menores de edad: asistir idealmente con padre o madre o tutor legal, portando su DNI.
  • Para renovación o actualización (como cambio de domicilio, cambio de fotografía, etc.): puede que se solicite presentar algún recibo de luz, agua u otro servicio que acredite el domicilio (esto dependiendo del caso).
  • Personas con discapacidad y adultos mayores son prioridad; se sugiere acudir temprano para ser atendidos.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

  2. Retiro AFP 2025: estos son los afiliados que podrán registrar su solicitud este lunes 10 de noviembre

  3. ¿Cuál es el monto de pensión más alto en ONP? Estos son los pasos para cobrar en noviembre 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano