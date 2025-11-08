- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Campaña de DNIe gratis este 12 de noviembre: beneficiarios, ubicación y requisitos
El documento podrá obtenerse de manera gratuita este miércoles 12 de noviembre y muchos ciudadanos tendrán la opción de beneficiarse.
La Municipalidad Provincial de Jauja (región Junín) realizará una importante campaña gratuita de emisión del documento de identidad en beneficio de la población de la provincia de Jauja y sus 33 distritos. Esta iniciativa, en coordinación con la RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), busca ampliar el acceso al DNI electrónico para quienes aún no lo tienen, así como facilitar renovaciones, duplicados y actualización de datos.
PUEDES VER: RENIEC lanza nuevas campañas para obtener DNI gratis del 4 al 19 de noviembre a nivel nacional
El evento se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2025, en la Plaza de Armas de Jauja, y estará abierta para ciudadanos de la cabecera provincial. De esta forma, la municipalidad refuerza su compromiso con la población y coordina con RENIEC para que el trámite no tenga costo alguno y puedan tramitarse, en un solo día, varios tipos de gestión: inscripción, renovación, duplicado y actualización de datos personales.
¿En qué consiste la campaña y quiénes pueden acceder?
Se realizará el 12 de noviembre de 2025, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m., en la Plaza de Armas de Jauja. Está dirigida a la población residente de la provincia de Jauja y sus 33 distritos, sin importar si es primera inscripción, renovación o duplicado del DNI electrónico.
Reniec ofrece campaña de DNIe gratis en Jauja/ FOTO: Municipalidad de Jauja
Incluye trámites para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, así como adultos que deseen actualizar o renovar su DNI electrónico.
Se recomienda que los ciudadanos lleguen con tiempo, porten los documentos necesarios y verifiquen los requisitos antes de acudir para evitar contratiempos.
Requisitos para participar en la campaña
Para poder acceder al trámite gratuito en la jornada del 12 de noviembre, se debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Según la información oficial de RENIEC y la Municipalidad, los siguientes son los requisitos generales a tomar en cuenta:
- Llevar Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o vencido, en el caso de renovación o duplicado.
- Para inscripción por primera vez (menores de edad o adultos que aún no tienen DNI), presentar el acta de nacimiento vigente.
- Para menores de edad: asistir idealmente con padre o madre o tutor legal, portando su DNI.
- Para renovación o actualización (como cambio de domicilio, cambio de fotografía, etc.): puede que se solicite presentar algún recibo de luz, agua u otro servicio que acredite el domicilio (esto dependiendo del caso).
- Personas con discapacidad y adultos mayores son prioridad; se sugiere acudir temprano para ser atendidos.