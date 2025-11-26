0

Costa Verde CIERRA por más de 12 horas desde HOY: clausuran acceso a vía por Juegos Bolivarianos

El acceso a la Costa Verde se restringirá desde hoy, miércoles 26 de noviembre y su cierre se extenderá hasta mañana en horas de la tarde.

Nicole Calderón
Con motivo de los XX Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho-Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y comunas distritales, anunciaron el cierre total de la Costa Verde, una de las vías principales de la capital. La clausura temporal tendrá fecha desde hoy, miércoles 26 de noviembre y se extenderá hasta mañana, jueves 27 del presente mes.

De acuerdo a lo que se anunció en las redes sociales, el cierre corresponde al desplazamiento de deportistas que competirán en las disciplinas de ciclismo, marcha atlética y triatlón respectivamente.

juegos bolivarianos

Competencias de los Juegos Bolivarianos

¿A qué hora se cerrará la Costa Verde hoy por Juegos Bolivarianos?

Según anunció la Municipalidad de Miraflores mediante un comunicado, el cierre de la vía se realizará desde las 11:30 p. m. de hoy y los vehículos podrán desplazarse por la zona desde el jueves 27 a las 4:00 p. m.

Es preciso señalar que el cierre se dará en ambos sentidos de la Costa Verde y se dará desde Chorrillos hasta su extensión en el Callao.

Añadido a ello, la comuna distrital instó a los ciudadanos a tomar precauciones y optar por rutas alternas que se establecieron durante la intervención temporal en la zona.

Aeropuerto Jorge Chávez envía recomendación a viajeros ante cierre de Costa Verde

A través de sus cuentas oficiales, el Aeropuerto Jorge Chávez informó que la Costa Verde permanecerá cerrada desde hoy, por ello instó a sus pasajeros a tomar las debidas recomendaciones.

"Debido a la competencia de ciclismo contrarreloj de los Juegos Bolivarianos, la Costa Verde permanecerá cerrada desde las 11:30 p. m. de hoy (miércoles, 26 de noviembre) hasta las 4 p. m. de mañana (jueves, 27 de noviembre). Si tienes un vuelo programado, toma precauciones para llegar a tiempo a tu vuelo", precisaron.

