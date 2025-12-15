- Hoy:
Municipalidad de Ventanilla comparte buena noticia: vecinos de Pachacútec tendrán nuevos espacios recreativos
Pobladores de Pachacútec se mostraron felices luego de que la Municipalidad de Ventanilla confirmara que iniciará dos nuevos y modernos complejos deportivos.
La Municipalidad de Ventanilla confirmó, mediante sus redes sociales, que muy pronto comenzará la construcción de nuevos espacios recreativos en favor de los vecinos de Pachacútec. Estas obras se llevarán a cabo en las zonas del Grupo Residencial B4 y el A.H. Túpac Amaru.
San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
Los pobladores de estas zonas se mostraron muy contentos durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, debido a la noticia de que contarán con modernos complejos deportivos, puesto que consideran que muchas veces Pachacútec es olvidado por las autoridades de Ventanilla.
Estos espacios recreativos en el Grupo Residencial B4 y Asentamiento Humano Túpac Amaru tendrán instalaciones modernas como losas deportivas multifuncionales, áreas de esparcimiento, zonas de juegos y plazas, que permitirán divertirse a docenas de niños y jóvenes, promoviendo así el deporte.
Los complejos estarán diseñados para que la población practique diversos deportes como fútbol, vóley u otras disciplinas en un mismo lugar. Se destaca que estos modernos proyectos de la Municipalidad de Ventanilla permiten fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa del distrito.
Asimismo, las intervenciones del personal de la entidad municipal permitirán recuperar estos espacios públicos que actualmente se encuentran abandonados y sin un uso beneficioso. Cabe destacar que estas obras representan un avance significativo en Pachacútec, promoviendo el deporte y el desarrollo de actividades comunitarias.
Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar respecto a estos nuevos proyectos de la Municipalidad de Ventanilla. "Excelente sr. alcalde. Felicitaciones por su gestión que viene trabajando incansablemente para traer grandes obras como pistas y veredas", "Gran trabajo, alcalde", "Como siempre un gran trabajo, alcalde".
