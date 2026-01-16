Carnaval de Cajamarca 2026: ¿En qué fechas se realiza? Este es el programa oficial con las actividades de la fiesta
El Carnaval de Cajamarca empezará en pocas semanas y miles de turistas ya se preparan para visitar el lugar en esta época de festividad.
Este 2026, el Carnaval de Cajamarca en el Perú prepara nuevos eventos para seguir con la tradición que han seguido por largos años, celebrando siempre la cultura y la identidad local, que fusiona tradiciones andinas y españolas en una fiesta que honra al Ño Carnavalón, ícono que simboliza el espíritu festivo del lugar.
PUEDES VER: Gran obra en Lima Norte está por culminar: ciudadanos contarán con modernas pistas que mejorarán el tránsito
Como se sabe, cada año todo el mes de febrero está lleno de diversos festejos que resaltan en la ciudad y la hacen un atractivo más turístico de lo que ya es, pero hay días principales que se toman en cuenta para algunas jornadas especiales en las cuales destacan corsos, festivales, concursos, bailes y mucho más.
Este magnífico evento se ha ganado el nombre de "La fiesta más alegre del Perú" desde hace largo tiempo y esto se debe a todas las actividades que realiza. Por lo tanto, si quieres conocer el itinerario completo, revisa los datos en las siguientes líneas.
Carnaval de Cajamarca en 2026 inicia este 14 de febrero / FOTO: Facebook Dbate Cajamarca
¿Cuáles serán los días centrales del Carnaval de Cajamarca 2026?
La fiesta siempre está programada para el segundo mes del año, pero los días pueden variar. En esta oportunidad, los agasajos serán en el plazo del 14 al 18 de febrero en la ciudad de Cajamarca.
Programación oficial del Carnaval de Cajamarca 2026
- Sábado 14 de febrero: Entrada del Ño Carnavalón: Con este desfile se da inicio a la festividad, marcando la llegada del personaje central del carnaval, el Ño Carnavalón, quien es recibido con entusiasmo por los asistentes.
- Domingo 15 de febrero: Concurso de Patrullas y Comparsas: Los barrios de Cajamarca presentan sus patrullas y comparsas, mostrando trajes coloridos, coreografías y música tradicional en una competencia llena de energía.
- Lunes 16 de febrero: Gran Corso de Carnaval: Uno de los eventos más esperados, donde carros alegóricos decorados recorren la ciudad, acompañados de música y danzas que reflejan la riqueza cultural de la región.
- Martes 17 de febrero: Velorio del Ño Carnavalón: Se realiza una ceremonia simbólica donde las «viudas» del Ño Carnavalón expresan su pesar en un acto lleno de sátira y humor.
- Miércoles 18 de febrero: Entierro del Ño Carnavalón: La festividad concluye con la incineración del Ño Carnavalón en Los Baños del Inca, acompañado de la lectura de su testamento, que suele incluir críticas sociales y políticas en tono jocoso.
- 1
Municipalidad de Lima inicia construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 2
Corte de agua en Lima este 16 y 17 de enero: distritos no tendrán agua hasta por 12 horas consecutivas
- 3
¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90