Carnaval de Cajamarca 2026: ¿En qué fechas se realiza? Este es el programa oficial con las actividades de la fiesta

Este 2026, el Carnaval de Cajamarca en el Perú prepara nuevos eventos para seguir con la tradición que han seguido por largos años, celebrando siempre la cultura y la identidad local, que fusiona tradiciones andinas y españolas en una fiesta que honra al Ño Carnavalón, ícono que simboliza el espíritu festivo del lugar.

Como se sabe, cada año todo el mes de febrero está lleno de diversos festejos que resaltan en la ciudad y la hacen un atractivo más turístico de lo que ya es, pero hay días principales que se toman en cuenta para algunas jornadas especiales en las cuales destacan corsos, festivales, concursos, bailes y mucho más.

Este magnífico evento se ha ganado el nombre de "La fiesta más alegre del Perú" desde hace largo tiempo y esto se debe a todas las actividades que realiza. Por lo tanto, si quieres conocer el itinerario completo, revisa los datos en las siguientes líneas.

Carnaval de Cajamarca en 2026 inicia este 14 de febrero / FOTO: Facebook Dbate Cajamarca

¿Cuáles serán los días centrales del Carnaval de Cajamarca 2026?

La fiesta siempre está programada para el segundo mes del año, pero los días pueden variar. En esta oportunidad, los agasajos serán en el plazo del 14 al 18 de febrero en la ciudad de Cajamarca.

Programación oficial del Carnaval de Cajamarca 2026