Corte de agua este martes 17 de febrero: revisa si tu zona será afectada y los horarios de la interrupción

Este martes 17 de febrero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado que en algunas zonas de la capital se ejecutará un nuevo corte del recurso hasta por 8 horas, con motivo del mantenimiento, empalmes y reparaciones en puntos específicos de 10 distritos.

De acuerdo a lo que indica la información de la entidad, los ciudadanos que viven en La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres, deberán estar atentos porque algunos de sus sectores se verán perjudicados.

Frente a ello, es importante tener en cuenta todos los datos sobre los horarios y áreas en las que se tendrá que tomar las precauciones correspondientes ante la falta del agua que desencadenará inconvenientes con las actividades básicas como el aseo personal.

Distritos de Lima no tendrán agua este 17 de febrero / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 17 de febrero

San Martín de Porres (Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.)

Sector: 212

Motivo de corte: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. A.H. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal I Etapa, Urb. Los Naranjitos II Etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario

Villa María del Triunfo (Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.)

Sector: 308 / Sub-Sector: 308-05

Motivo de corte: Limpieza de reservorio

Av. José Carlos Mariátegui del A.H. Fernando Belaúnde Terry - San Gabriel Alto Lomas. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-05/RRP-5 Candelaria I Cuadrante: Entre Calle S/N, Pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde.

Ate (Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181

Motivo de corte: Baja presión de agua

Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circurvalanción, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.

Santa Anita (Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172

Motivo de corte: Baja presión de agua

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

San Luis / San Borja (Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Sector 3

Motivo de corte: Baja presión de agua

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

Santiago de Surco (Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.)

Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299

Motivo de corte: Baja presión de agua

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.

Chorrillos (Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.)

Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97

Motivo de corte: Baja presión de agua

San Juan de Lurigancho (Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Motivo de corte: Baja presión de agua

Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

La Molina (Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.)