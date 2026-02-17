- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de mayo vs Cristal
- Benfica vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Cuándo es el inicio de clases en 2026? Esta es la fecha confirmada por el calendario oficial de MINEDU en Perú
MINEDU ha confirmado que las clases de los menores iniciarán en marzo y ya estableció cómo será el cronograma para todo el año escolar 2026.
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha actualizado el calendario escolar para lo que será el inicio de un nuevo ciclo lectivo en el Perú. Miles de padres de familia están a la expectativa por conocer la ÚLTIMA información sobre este regreso a clases y qué fechas comprenden cada bloque.
PUEDES VER: Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último
Bajo este contexto se ha estructurado una organización académica que divide el año en cuatro bloques de estudio y periodos estratégicos de gestión, los cuales regirán para todo el alumnado de colegios públicos y privados, aunque en estos últimos se pueden variar algunas fechas guiándose del concepto base.
¿Cuándo inicia el año escolar?
De acuerdo a información del MINEDU, el inicio de clases está programado para darse el próximo lunes 16 de marzo en todas las instituciones del estado, en el caso de las particulares podría adelantarse unos días.
Cronograma escolar de MINEDU
- Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.
Matrícula en nivel inicial
La entidad del sector educación, ha establecido que los menores deben cumplir tres años solo hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente, para así tener la opción de matricularse sin problemas.
- 1
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-I: LINK para consultar puntaje de la prueba del 16 de febrero
- 2
Resultados Fase 1 COAR 2026: LINK para revisar si aprobaste la evaluación del Proceso Único de Admisión
- 3
Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90