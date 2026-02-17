¿Cuándo es el inicio de clases en 2026? Esta es la fecha confirmada por el calendario oficial de MINEDU en Perú

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha actualizado el calendario escolar para lo que será el inicio de un nuevo ciclo lectivo en el Perú. Miles de padres de familia están a la expectativa por conocer la ÚLTIMA información sobre este regreso a clases y qué fechas comprenden cada bloque.

Bajo este contexto se ha estructurado una organización académica que divide el año en cuatro bloques de estudio y periodos estratégicos de gestión, los cuales regirán para todo el alumnado de colegios públicos y privados, aunque en estos últimos se pueden variar algunas fechas guiándose del concepto base.

¿Cuándo inicia el año escolar?

De acuerdo a información del MINEDU, el inicio de clases está programado para darse el próximo lunes 16 de marzo en todas las instituciones del estado, en el caso de las particulares podría adelantarse unos días.

Cronograma escolar de MINEDU

Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Matrícula en nivel inicial

La entidad del sector educación, ha establecido que los menores deben cumplir tres años solo hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente, para así tener la opción de matricularse sin problemas.