Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar hoy, lunes 30 de marzo: frases para dedicar

Este lunes, 30 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha clave para visibilizar la labor de miles de mujeres que sostienen hogares con su trabajo diario. En Perú, este sector históricamente ha enfrentado condiciones de informalidad, bajos salarios y limitada protección social, pese a su rol fundamental en la economía y el bienestar familiar.

En los últimos años, se han logrado avances importantes en materia de derechos laborales, como la equiparación del sueldo mínimo, el acceso a beneficios sociales y la formalización del empleo doméstico. Sin embargo, aún existen brechas significativas, especialmente en el cumplimiento de contratos, jornadas justas y acceso a seguro de salud. Organizaciones y colectivos continúan exigiendo mayor fiscalización y políticas públicas efectivas.

La pandemia evidenció aún más la vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar, muchas de las cuales perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos sin respaldo legal. Este escenario impulsó un debate más amplio sobre la necesidad de dignificar este trabajo y reconocerlo como un pilar esencial de la sociedad. Hoy, la lucha continúa por garantizar condiciones justas, respeto y estabilidad.

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, especialistas y activistas coinciden en que el cambio no solo depende de leyes, sino también de una transformación cultural. Valorar este trabajo implica reconocer derechos, erradicar la discriminación y promover relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad.

Frases para dedicar por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar