Resultados examen de admisión UNAS 2026‑II: Revisa AQUÍ la lista de ingresantes y puntajes del 29 de marzo

La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) llevará a cabo el Examen de Admisión Ordinario 2026‑II el domingo 29 de marzo de 2026, convocando a miles de aspirantes que buscarán ocupar una de las vacantes disponibles en diversas carreras profesionales.

La universidad publicará de forma oficial los puntajes y la lista de ingresantes 2026‑II, que estarán disponibles pocas horas después de la realización del examen en su portal de Admisión. Este proceso se llevará a cabo bajo la modalidad ordinaria, dirigida principalmente a egresados de educación secundaria y sus equivalentes.

Resultados oficiales del examen de admisión UNAS 2026‑II: ¿Dónde ver los puntajes y la lista de ingresantes?

Los aspirantes podrán consultar los resultados del Examen de Admisión Ordinario realizado el 29 de marzo de 2026 a través del sitio web oficial de la UNAS, donde encontrarán:

Lista de ingresantes por carrera

Puntajes mínimos requeridos para el ingreso

Códigos y nombres de los postulantes aceptados

Detalles del examen de admisión ordinario de este 29 de marzo

El examen se llevará a cabo el domingo 29 de marzo a partir de las 09:00 a. m., en la sede central de la UNAS en Tingo María, Huánuco, cumpliendo estrictos protocolos de ingreso y control. Los jóvenes postulantes competirán por un número limitado de vacantes en cada programa de estudio, por lo que cada punto del examen será crucial para determinar su ingreso.

Resultados del Examen de Admisión de la UNAS

Carreras profesionales y vacantes disponibles en el proceso 2026‑II

La UNAS convocó a postulantes en distintas carreras universitarias, entre las cuales se encuentran: