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Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: en qué consiste y cuándo se celebra a nivel global

El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo se celebra este primer viernes de abril. Tiene como finalidad promover un ambiente laboral positivo y bueno.

Melanni Miranda
Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: en qué consiste y cuándo se celebra a nivel global.
Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: en qué consiste y cuándo se celebra a nivel global. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Cada 1 de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, una fecha que surgió en 1996 gracias a la consultora estadounidense Playfair. Con el tiempo, esta propuesta ha ido llamando la atención de personas y organizaciones a nivel global, promoviendo un ambiente laboral más ameno y creativo.

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Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: en qué consiste y cuándo se celebra a nivel global

Es importante saber que un entorno laboral positivo no solo reduce el estrés, sino que también favorece el desarrollo de las actividades diarias, tal como han señalado varios especialistas.

El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo busca resaltar que la alegría y el placer en el ámbito profesional son compatibles con el compromiso y la productividad. Este ambiente propicio, impulsado por la diversión, estimula la creatividad, lo que a su vez influye en la toma de decisiones efectivas.

Estados Unidos

Día Internacional de la Diversión en el Trabajo: en qué consiste y cuándo se celebra a nivel global.

Recientes investigaciones han señalado que fomentar la diversión en el entorno laboral puede ser una estrategia económica para fortalecer el sentido de pertenencia entre los trabajadores.

La inclusión promovida mediante actividades recreativas se presenta como una solución efectiva ante desafíos comunes, tales como el elevado estrés, la falta de cohesión comunitaria, la disminución de la lealtad y la alta rotación de personal.

¿Cuál es la razón por la que se conmemora este día?

La fecha, promovida por la consultora estadounidense Playfair en 1966, tiene como finalidad resaltar que el trabajo no debe ser una experiencia monótona.

Se enfatiza que un ambiente laboral positivo y el buen humor pueden ocasionar beneficios significativos tanto para las empresas como para sus equipos, incluso en tiempos de crisis.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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