Inti Raymi 2026 en Perú: qué es, horarios, rituales y por qué se celebra el 24 de junio

El frío de junio envuelve los Andes, pero el corazón del Cusco arde con una expectativa que se siente en cada calle empedrada. La mística Ciudad Imperial se viste de gala para revivir su festividad más sagrada, un puente dorado que nos conecta directamente con el esplendor del Tahuantinsuyo. El Inti Raymi 2026 no es una simple puesta en escena para el turista, sino el latido vivo de una identidad que se niega a desaparecer: un acto de profunda gratitud hacia la naturaleza y una de las manifestaciones culturales más imponentes de Sudamérica.

Este año, con más de 700 artistas desplegando su arte en los escenarios históricos de la región, la mítica Fiesta del Sol promete congregar a más de 100 mil almas dispuestas a ser testigos del renacimiento del dios Inti. Si estás planeando vivir esta experiencia única o seguirla desde casa, aquí te contamos en detalle todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el Inti Raymi?

Para comprender la magnitud de este evento, debemos viajar en el tiempo hasta el siglo XV. Instituido por el inca Pachacútec, el Inti Raymi significa "Fiesta del Sol" en quechua (originalmente llamado Wawa Inti Raymi o "Fiesta del Niño Sol"). En la cosmovisión andina, el Sol (Inti) era la deidad máxima, el dador de vida, luz y calor, y el responsable directo de la prosperidad de las cosechas.

Hoy en día, esta festividad ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación y constituye el acto oficial y la principal ceremonia ritual de identidad nacional en el Perú. Más allá de su valor histórico, representa la resistencia cultural de un pueblo que revaloriza sus raíces andinas y amazónicas, manteniendo viva la reverencia a la Pachamama (Madre Tierra) a través de la música, la danza tradicional y una suntuosa devoción colectiva.

Inti Raymi: ¿dónde se celebra?

La magia se despliega por completo en la hermosa ciudad de Cusco, la capital histórica del Perú. Para recrear fielmente la fastuosidad imperial, la festividad se desarrolla de forma itinerante en tres escenarios prehispánicos y coloniales que marcan la ruta sagrada del Inca, la Coya y su séquito:

El Templo del Qorikancha : conocido hoy como el Convento de Santo Domingo, este antiguo "Jardín de Oro" fue el centro religioso más sagrado del imperio y sirve como punto de partida de la festividad.

: conocido hoy como el Convento de Santo Domingo, este antiguo "Jardín de Oro" fue el centro religioso más sagrado del imperio y sirve como punto de partida de la festividad. La Plaza de Armas del Cusco : antiguamente llamada Hawqaypata o Plaza del Guerrero, es el epicentro urbano donde el pasado y el presente se abrazan en un encuentro masivo y cargado de emoción.

: antiguamente llamada Hawqaypata o Plaza del Guerrero, es el epicentro urbano donde el pasado y el presente se abrazan en un encuentro masivo y cargado de emoción. La Fortaleza de Sacsayhuamán: ubicada a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar, en la explanada de Chukipampa, este imponente complejo arquitectónico de piedra es el escenario principal donde se desarrolla el gran desenlace de la liturgia.

¿A qué hora inicia el Inti Raymi 2026?

La jornada del miércoles 24 de junio exige puntualidad extrema, especialmente si planeas asistir a las zonas de acceso gratuito. El cronograma oficial se distribuye minuciosamente a lo largo del día para que puedas organizarte con anticipación:

Qorikancha (Templo del Sol): saludo inicial al Sol y ofrendas de hojas de coca.

Horario: 09:00 a. m.

Acceso: Libre (se recomienda llegar a las 6:00 a. m. para conseguir buen lugar).

Plaza de Armas del Cusco: "Encuentro de los Tiempos" entre el Inca y el alcalde del Cusco.

Horario: 10:30 a. m.

Acceso: Libre (se sugiere ubicarse en la plaza desde las 9:00 a. m.).

Explanada de Sacsayhuamán: ceremonia central, ritos de los Cuatro Suyos y cierre festivo.

Horario: 01:30 p. m.

Acceso: Con boleto pagado (en las tribunas numeradas) o libre en las laderas que rodean la explanada.

¿Por qué se celebra el Inti Raymi el 24 de junio?

La elección de esta fecha exacta no es una coincidencia azarosa, sino una perfecta sincronía entre la astronomía ancestral y la historia moderna del Perú.

En primer lugar, los incas celebraban esta festividad en torno al solsticio de invierno en el hemisferio sur, el momento del año en que el Sol se encuentra en su punto más lejano de la Tierra. Temerosos de que la deidad los abandonara y los dejara en la oscuridad y el frío invernal, los antiguos peruanos realizaban este ritual para adorar al Sol, pedirle que regresara y asegurar así el éxito de la nueva campaña agrícola.

En la época moderna, la tradición se revitalizó y rediseñó formalmente en 1944. Se fijó el 24 de junio porque coincide con el Día del Campesino (antes llamado Día del Indio), rindiendo un merecido homenaje al hombre y la mujer del campo que sostienen la soberanía alimentaria del país. Además, consolida a junio como el "Mes Jubilar del Cusco", enlazando de forma armónica los festejos con otras expresiones culturales de enorme arraigo regional, como el Corpus Christi.

Rituales sagrados que no te puedes perder

La puesta en escena en la explanada de Sacsayhuamán es un despliegue de tradición que se realiza íntegramente en quechua. Durante esta fase central, se ejecutan rituales cargados de simbolismo andino:

El informe de los Cuatro Suyos : los delegados del Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo llegan con sus danzas nativas a rendir cuentas al soberano.

: los delegados del Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo llegan con sus danzas nativas a rendir cuentas al soberano. El rito de la chicha de jora : el Inca ofrece esta bebida sagrada de maíz fermentado al dios Inti, vertiéndola en un pozo de oro, para luego compartirla con la nobleza.

: el Inca ofrece esta bebida sagrada de maíz fermentado al dios Inti, vertiéndola en un pozo de oro, para luego compartirla con la nobleza. El fuego sagrado : el sumo sacerdote (Willaq Umu) enciende una nueva llama utilizando un brazalete de oro cóncavo que concentra los rayos solares, augurando prosperidad.

: el sumo sacerdote (Willaq Umu) enciende una nueva llama utilizando un brazalete de oro cóncavo que concentra los rayos solares, augurando prosperidad. El sacrificio simbólico de la llama : se recrea la ofrenda de un camélido negro para interpretar los presagios sobre el futuro del imperio en sus vísceras.

: se recrea la ofrenda de un camélido negro para interpretar los presagios sobre el futuro del imperio en sus vísceras. El Q'ochurikuy: el estallido final de júbilo, cantos y bailes masivos que sella el pacto de hermandad y gratitud con la naturaleza.

Si tienes la inmensa fortuna de estar en el Cusco este 24 de junio, recuerda llevar ropa abrigadora en capas (las mañanas son muy frías y las tardes muy soleadas), abundante agua para combatir el soroche (mal de altura), un buen sombrero y bloqueador solar. Vivir el Inti Raymi 2026 es reencontrarse con el pasado glorioso de una nación que sabe que, para avanzar firmemente hacia el futuro, jamás debe olvidar de dónde viene.