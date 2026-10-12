Temblor en Perú HOY, lunes 12 de octubre, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO de 4.3 en Cañete

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. Conoce aquí el reporte de hoy, lunes 12 de octubre de 2026, y revisa los detalles del último temblor registrado en Perú, así como su magnitud, epicentro y profundidad, con información detallada. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia?

Temblor HOY, lunes 12 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP 07:20 TEMBLOR HOY EN CAÑETE - LIMA Fecha: 12/10/2026 04:57:21

Magnitud: 4.3

Profundidad: 42km

Latitud: -13.30

Longitud: -76.69

Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete

Referencia: 41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima. 07:16 Bienvenidos Revisa los últimos informes del IGP hoy, lunes 12 de octubre de 2026, en Perú. Consulta si se reportó algún movimiento sísmico.