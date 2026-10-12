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Temblor en Perú HOY, lunes 12 de octubre, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO de 4.3 en Cañete
Revisa EN VIVO el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor de este lunes 12 de octubre, y conoce todos los detalles del movimiento sísmico ocurrido.
Temblor hoy, lunes 12 de octubre en Perú: cuál fue su epicentro y magnitud. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. Conoce aquí el reporte de hoy, lunes 12 de octubre de 2026, y revisa los detalles del último temblor registrado en Perú, así como su magnitud, epicentro y profundidad, con información detallada. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia?
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Temblor HOY, lunes 12 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP
07:20
12/10/2026
TEMBLOR HOY EN CAÑETE - LIMA
- Fecha: 12/10/2026 04:57:21
- Magnitud: 4.3
- Profundidad: 42km
- Latitud: -13.30
- Longitud: -76.69
- Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete
- Referencia: 41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima.
07:16
12/10/2026
Bienvenidos
Revisa los últimos informes del IGP hoy, lunes 12 de octubre de 2026, en Perú. Consulta si se reportó algún movimiento sísmico.