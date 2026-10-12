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Temblor en Perú HOY, lunes 12 de octubre, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO de 4.3 en Cañete

Revisa EN VIVO el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor de este lunes 12 de octubre, y conoce todos los detalles del movimiento sísmico ocurrido.

Melanni Miranda
Temblor hoy, lunes 12 de octubre en Perú: cuál fue su epicentro y magnitud.
Temblor hoy, lunes 12 de octubre en Perú: cuál fue su epicentro y magnitud. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. Conoce aquí el reporte de hoy, lunes 12 de octubre de 2026, y revisa los detalles del último temblor registrado en Perú, así como su magnitud, epicentro y profundidad, con información detallada. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia?

Consulta la fecha límite del pago de la CTS de noviembre y conoce si podrás retirarlo.

PUEDES VER: ¿Cuándo se deposita la CTS? Fecha límite del pago NO será el 15 de noviembre y conoce si podrás RETIRARLO

Temblor HOY, lunes 12 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP

07:20
12/10/2026

TEMBLOR HOY EN CAÑETE - LIMA

  • Fecha: 12/10/2026 04:57:21
  • Magnitud: 4.3
  • Profundidad: 42km
  • Latitud: -13.30
  • Longitud: -76.69
  • Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete
  • Referencia: 41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima.
07:16
12/10/2026

Bienvenidos

Revisa los últimos informes del IGP hoy, lunes 12 de octubre de 2026, en Perú. Consulta si se reportó algún movimiento sísmico.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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