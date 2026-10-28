Resultados La Tinka de HOY, miércoles 28 de octubre EN VIVO: jugada ganadora del pozo millonario

HOY, miércoles 28 de octubre, regresa un nuevo sorteo de La Tinka con un jugoso pozo millonario de más de 9 millones de soles. ¿Ya compraste tu boleto? En esta nota de Líbero podrás acceder a los resultados, revisar la jugada ganadora y conocer las bolillas que caerán en la lotería peruana.

LA TINKA EN VIVO: resultados de hoy, miércoles 28 de octubre 18:58 ¿Cuál es la hora límite para participar en el sorteo? Puedes jugar La Tinka hasta las 9:50 p. m. de este miércoles 28 de octubre. 18:57 ¡Bienvenidos, queridos lectores! Los invitamos a descubrir las últimas novedades, informarse y mantenerse al día con los resultados de La Tinka en Perú. Aquí encontrarán información actualizada, datos de interés y todos los detalles que necesitan para estar al tanto de cada sorteo.

¿A qué hora juega la Tinka de hoy?

El sorteo de La Tinka de este miércoles 28 de octubre de 2026 se realiza a las 10:50 p. m. (hora peruana). Puedes seguir la transmisión en vivo por América Televisión y los canales oficiales de la lotería.