Temblor HOY, miércoles 28 de octubre de 2026, en Perú: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO

Este miércoles 28 de octubre de 2026, la actividad sísmica en el Perú continúa bajo vigilancia. Debido a la alta sismicidad del país, consultar fuentes oficiales es clave para mantenerse informado y adoptar medidas preventivas.

Temblor HOY, miércoles 28 de octubre en Perú: reporte del IGP 09:11 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en el país HOY, miércoles 28 de octubre de 2026, con datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa en esta cobertura EN VIVO la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro e los movimientos telúricos.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional y difundir los reportes de los sismos registrados. ¿Es posible que ocurra un sismo hoy? ¿Qué regiones podrían verse afectadas y qué magnitud podría alcanzar? En esta nota, te explicamos cómo consultar los reportes oficiales del IGP y cuáles son las medidas preventivas recomendadas por Defensa Civil para proteger a tu familia ante una posible emergencia.