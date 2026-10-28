Recorrido del Señor de los Milagros, HOY, miércoles 28 de octubre: horarios y ruta oficial de la procesión

La procesión del Señor de los Milagros recorrerá este miércoles 28 de octubre diversas calles y avenidas de Lima, lo que ocasionará cierres progresivos y desvíos vehiculares en el Centro y otros sectores de la capital. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que las restricciones al tránsito comenzarán a las 6:00 a. m. y se prolongarán hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre. Conoce los horarios, la ruta oficial y los cambios en el transporte público para seguir esta jornada religiosa.

La Municipalidad de Lima realiza cierres viales progresivos según el avance de la imagen y reabre las vías una vez despejadas.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros?

El miércoles 28 de octubre, el Cristo de Pachacamilla saldrá de la iglesia de Las Nazarenas a las 6:00 a. m. para iniciar su recorrido por diversas vías de la capital. La ruta contempla las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, hasta llegar al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Durante la tarde, las andas retomarán su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte y continuarán por la avenida Venezuela, en dirección al distrito de Breña. Luego, avanzarán por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente retornar por la avenida Tacna a la iglesia de Las Nazarenas.

La jornada también incluirá la segunda guardada del año, que estará a cargo de la cuadrilla 19. Se estima que la procesión concluirá entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre.

La Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que los cierres de calles y avenidas se aplicarán de manera progresiva, conforme avance la imagen religiosa. Por ello, se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación.

Mapa del recorrido del Señor de los Milagros en 2026

Los fieles pueden consultar el mapa de la ruta oficial y mantenerse informados a través de los canales correspondientes para conocer las calles por las que pasará la procesión y estar al tanto de las últimas actualizaciones.

El Señor de los Milagros realiza hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, su cuarto recorrido procesional.

¿Dónde ver en vivo la procesión del Señor de los Milagros?

Las personas que no puedan acudir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir la procesión en directo mediante Canal HN, el canal oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Asimismo, para obtener información adicional sobre las actividades programadas, se aconseja revisar los comunicados y las publicaciones oficiales de la Hermandad, institución responsable de la organización de los recorridos procesionales.

Desvíos vehiculares por la procesión del Señor de los Milagros

La Municipalidad Metropolitana de Lima estableció desvíos para los vehículos particulares y las unidades de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola. Las rutas alternas dependerán de los tramos cerrados y del sentido de circulación de cada vía.

Entre las vías y zonas contempladas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Las modificaciones también afectarán los recorridos de los corredores complementarios y otros servicios de transporte público que circulan por las vías restringidas.

¿Qué cambios tendrá el Metropolitano?

Cuando la procesión avance por la avenida Tacna, los servicios del Metropolitano serán desviados hacia la avenida Alfonso Ugarte. Durante este periodo, las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo funcionarán como puntos de parada, mientras que las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente, de acuerdo con el avance de la procesión.

Cuando las andas avancen por la avenida Alfonso Ugarte, los buses modificarán temporalmente sus recorridos y circularán por las avenidas Lampa y Emancipación, según el servicio y las estaciones habilitadas. Durante este tramo, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas temporalmente.

¿Cómo cambiarán las rutas del Corredor Azul?

Mientras la imagen del Señor de los Milagros recorra la avenida Tacna, los buses del Corredor Azul desviarán sus rutas por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos. Por su parte, el servicio extraordinario 08 circulará por la avenida Bolivia y el jirón Washington, para luego retomar su recorrido por la avenida Uruguay en dirección a San Martín de Porres.

Cuando la procesión avance por las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses serán desviados hacia las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos.

¿Qué cambios tendrá el Corredor Morado?

El Corredor Morado modificará temporalmente su recorrido durante el paso de la imagen del Cristo Moreno por la avenida Tacna. En ese periodo, el servicio llegará solo hasta la intersección del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, donde iniciará su recorrido de retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Ante estos cambios, se recomienda a los pasajeros consultar los avisos oficiales sobre el servicio de transporte público antes de salir y prever tiempo adicional para sus desplazamientos durante la jornada procesional.