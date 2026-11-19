El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa una propuesta para reducir del 10% al 5% los aportes a las AFP de los trabajadores con menores ingresos en el Perú. La iniciativa forma parte de una reforma laboral que busca fomentar la formalización en las microempresas. Sin embargo, este cambio también podría reducir el monto que los afiliados acumulan para su jubilación.

El MEF plantea reducir a la mitad los aportes previsionales de los trabajadores con menores ingresos.

¿En cuánto reducirían los aportes a las AFP en el Perú?

Actualmente, los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) destinan el 10% de su remuneración mensual a su fondo de jubilación. A este monto se añaden la comisión que cobra la AFP por administrar los fondos y la prima del seguro previsional.

Con la propuesta del MEF, este porcentaje bajaría al 5% para los trabajadores que cumplan con las condiciones establecidas en la reforma.

Un trabajador que recibe la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.230 destina actualmente S/123 al mes a su jubilación. Con el cambio planteado por el MEF, ese aporte se reduciría a S/61,50, lo que equivale a S/61,50 menos cada mes y S/738 al año. No obstante, se trata de una estimación, ya que todavía faltan conocer los alcances de la propuesta y si el monto que dejaría de aportarse se reflejaría directamente en el sueldo del trabajador.

¿Cuándo presentaría el MEF la propuesta para reducir los aportes a las AFP?

La iniciativa fue anunciada en noviembre por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, como parte de una reforma laboral orientada a fomentar el empleo formal en las microempresas.

El planteamiento tomaría como referencia el régimen laboral especial de las microempresas y sería presentado ante el Congreso en el verano de 2027.

Aunque todavía no se han definido las condiciones para su aplicación, la propuesta busca reducir los costos asociados a la contratación formal. Uno de los aspectos pendientes es determinar si beneficiaría a los trabajadores que ya tienen un empleo formal, a quienes se incorporen al mercado laboral o a ambos grupos.

¿Cómo afectaría la reducción de aportes a la jubilación de los trabajadores?

Una menor contribución a las AFP permitiría que los trabajadores dispongan de una mayor parte de sus ingresos mensuales. Sin embargo, también disminuiría el monto destinado a financiar sus futuras pensiones.

Germán Lora, abogado especializado en Derecho Laboral y docente de la Universidad del Pacífico, advirtió sobre las posibles consecuencias de esta medida para el ahorro previsional. "Con el proyecto se busca que el trabajador pague menos o aporte menos al sistema de pensiones. Esto podría ocasionar que su fondo previsional no acumule los recursos suficientes para garantizarle una pensión que lo respalde al finalizar su vida laboral", señaló.

Para un trabajador que percibe S/1.230 mensuales, la medida supondría aportar S/738 menos al año a su fondo de pensiones, monto que también dejaría de generar rentabilidad. Sin embargo, la pensión final no depende únicamente de las contribuciones, sino también de los años de aportación, la continuidad laboral, el nivel de ingresos y la rentabilidad obtenida por las inversiones.

¿Qué pasaría con la cobertura de salud si reducen los aportes a las AFP?

La propuesta también contempla que determinados trabajadores de menores ingresos mantengan su cobertura de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS), una modalidad que ya se aplica en el régimen especial de las microempresas.

Esta alternativa debe distinguirse del régimen regular de EsSalud, en el que los empleadores aportan el equivalente al 9% de la remuneración de cada trabajador. Por ello, el proyecto deberá precisar cómo se garantizará la atención médica de los beneficiarios y qué mecanismos se utilizarán para financiar dicha cobertura.

Mientras el MEF prepara la iniciativa para presentarla ante el Congreso, aún quedan por definir aspectos importantes de su aplicación, como el alcance de la reducción de los aportes, las condiciones para acceder al beneficio y sus posibles efectos en los fondos de jubilación de los trabajadores peruanos.