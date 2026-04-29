José Carabalí puso el 4-2 de Universitario.

José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores

José Carabalí sentenció la victoria de Universitario sobre Nacional por 4-2 tras marcar un verdadero golazo, y los cremas escalan en la Copa Libertadores.