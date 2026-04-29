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José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores
José Carabalí sentenció la victoria de Universitario sobre Nacional por 4-2 tras marcar un verdadero golazo, y los cremas escalan en la Copa Libertadores.
Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional
Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
Maximiliano Gómez puso el 1-0 de Nacional sobre Universitario y silenció el Monumental
¡Golazo! Catriel Cabello anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior en la Copa Libertadores
Santiago González sacó un tremendo derechazo para poner el 1-0 de Sporting Cristal sobre Junior
Jugadores de Boca y Cruzeiro protagonizan batalla campal tras triunfo del club brasileño en Libertadores
Junior se queda con 10: Jermein Peña metió un brutal codazo a Miguel Araujo y vio la roja
Flaco' López anotó de penal el 2-1 de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores
¡Un susto! VAR anuló gol de Palmeiras y Sporting Cristal sigue empatando 1-1 en Brasil
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