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Universitario vs. Nacional por Libertadores
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Tabla del grupo de Universitario en Libertadores
José Carabalí puso el 4-2 de Universitario.

José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores

José Carabalí sentenció la victoria de Universitario sobre Nacional por 4-2 tras marcar un verdadero golazo, y los cremas escalan en la Copa Libertadores.

Francisco Esteves
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