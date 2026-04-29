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Universitario vs. Nacional por Libertadores
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Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional. | Foto: Composición Líbero.

¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental

Maximiliano Silvera reventó el arco de Universitario y puso el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental, por la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
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