Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional. | Foto: Composición Líbero.

¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental

Maximiliano Silvera reventó el arco de Universitario y puso el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental, por la Copa Libertadores 2026.