Canelo Álvarez y su polémica respuesta a Floyd Mayweather [VIDEO]

Canelo Álvarez firmó un contrato multimillonario con el servicio de streaming DAZN lo cual fue motivo de burlas por parte de Floyd Mayweather quien usó su cuenta de Instagram para hablar sobre el mexicano.

Sin embargo, la respuesta de Canelo no se hizo esperar: " no soy ese tipo de personas que empieza a poner por Instagram o Twitter para ofender a un peleador o querer hacer una pelea de esa manera, simplemente si quiere hacer una segunda pelea que hable y la hacemos”.

El campeón medio del CMB agregó: "No me sorprendió pero no tiene por qué, cada quien hace su carrera y su vida, si le dolió lo que pasó, no es mi problema, a cada quien le toca lo que merece".

Para hacer diferencias, Mayweather a sus 28 años estaba encabezando su primer pago por evento y generó un total de 16.5 millones de dólares tras la ventaja de 350 mil casas. Por su parte, Canelo Álvarez acaba de firmar un acuerdo de 11 peleas por 365 millones de dólares.