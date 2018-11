Roger Federer es acusado por tenista Benneteau de recibir privilegios en los Grand Slams

El suizo Roger Federer se convirtió en el centro de las críticas del tenista francés Julien Benneteau, quien aseguró que el legendario deportista "mueve sus hilos" para arreglar sus horarios en los Grand Slams y así recibir diferentes privilegios, ello a espaldas de sus colegas.



En diálogo con el programa radial Les Grandes Gueules du Sport, Benneteau arremetió contra Federer, de quien indicó que arregla sus horarios para jugar en la noche en los Grand Slams.

"Qué casualidad que, en el Australia Open, Federer jugó 12 ó 13 de sus últimos 14 partidos en horario nocturno. En el mismo día, Federer jugó contra Jan-Lennard Struff -no tengo nada en contra suya- y Djokovic contra Gael Monfils", señaló.



"Sobre el papel, cualquier director pondría el Djokovic-Monfils en la sesión nocturna, pues no, se jugó a las 14:30 a 42 grados. Federer fue por la noche", agregó.



Benneteau no dejó sus afiladas crítica solo para Australia, también repartió a Wimbledon, del que dijo que hasta que Djokovic no se quejó no pasaron a Federer, tres años después, a la segunda pista en importancia, y al US Open.

"Entiendo que tenga esos beneficios, pero crea grandes diferencias", reflexionó Benneteau.



En Basilea se pasa hora y media en pista para ganar su partido y luego, se pasa 2-3 horas negociando con empresas. En la historia del tenis, ni los Sampras o los Agassi no hacían todo es", sentenció.

Cabe señalar que, pese a sus declaraciones, Federer ha recibido el respaldo de tenistas como Novak Djokovic o John Isner.