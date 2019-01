WWE SmackDown: Andrade venció a Rey Mysterio en magistral pelea previo a Royal Rumble [VIDEOS

EN VIVO

¡Fin del SmackDown Live!

- ¡BRUTAL! Shane McMahon se tira de esquina a esquina y revienta la torta en la cara de Sheamus.

The Miz vence a Sheamus

- El Miz cubre a Sheamus y gana la pelea.

- Shane McMahon lanza a Cesaro contra la mesa donde estaban la comida.

- The Miz le da vuelta a la pelea y noquea a Sheamus.

- Sheamus masacra a The Miz con brutales ganchos.

Sheamus vs The Miz

- ¡INTERRUMPEN LA FIESTA! Cesaro y Sheamus salen en escena y se burlan de Shane y El Miz.

- The Miz elogia a Shane con un emotivo video y luego le canta "Feliz cumpleaños" junto con el público.

- ¡O-MAC! Shane sube al escenarioy es aplaudido por el público.

- The Miz sube al escenario que está preparado para celebrar el cumpleaños de Shane McMahon

Andrade 'Cien' Almas derrota a Rey Mysterio

- ¡Hammerlock DDT! 'Cien' Almas destruye a Rey Mysterio con su finisher.

- Andrade aprovecha que el árbitro está distraído y hace un movimiento ilegal a Rey Mysterio.

- ¡619! Rey Mysterio le aplica su movimiento final a Andrade, pero cuando lo va a terminar interrumpe Zelina Vegas.

- ¡ESPECTACULAR! Andrade evita el 619 de Rey Mysterio, pero este gira y le rompe la cabeza a su rival.

- Andrade se tira de espaldas contra Rey Mysterio, que gira pero 'Cien' Almas hace otro giro de 360°. La cuenta llega a dos.

- ¡FULMINANTE! Rey Mysterio se tira contra Andrade y lo manda contra la barricada.

- ¡AUCH! Rey Mysterio gira por los aires al filo del ring manda a Andrade de espaldas contra el suelo.

- Rey Mysterio hace unas tijeras al cuello de Andrade y lo manda contra el esquinero.

- ¡BRUTAL! Andrade le mete un rodillazo doble a Rey Mysterio en el esquinero.

- Tremendo DDT de Rey Mysterio sobre Andrade, que no se rinde y la cuenta llega a dos.

- ¡BOMBAZO! Rey Mysterio hace que Andrade salga del ring, pero este lo carga y lo tira de espaldas contra el suelo.

- Gira Rey Mysterio y manda a Andrade a las cuerdas, pero este se pone de pie antes de recibir el '619'.

- Andrade coge del brazo a Rey Mysterio y lo somete a una llave de sumisión.

- Andrade y Rey Mysterio hacen maniobras elásticas y terminan los dos cara a cara.

Rey Mysterio vs Andrade 'Cien' Almas

- Samoa Joe termina con Mustafa Ali al tirarlo contra la barricada.

- ¡PALIZA! Samoa Joe destroza a Mustafa Ali y lo deja inconsciente.

- ¡POR DETRÁS! Mustafa Ali es atacado en el esquinero antes de comenzar la pelea por Samoa Joe.

Mustafa Ali vs Samoa Joe

- Samoa Joe se dirige hacia el cuadrilátero y se topa con EC3... ¿nuevo integrante de SmackDown?

- Los guardias de seguridad agarran a AJ Styles y evita que termine demoliendo a Daniel Bryan.

- ¡ERA DANIEL BRYAN! AJ Styles se defiende como puede pese a tener comida y mesas por todos lados.

- ¡SORPRESA! AJ Styles en el interior del estadio cuando es atacado por un fanático.

- AJ styles se retira del ring y sube a las gradas del estadio.

- ¡AJ STYLES! El 'Phenomenal' sale en escena y se cruza con Asuka.

- Asuka le aplica su letal llave de sumisión a Billie Kay, quien se rinde casi al instante.

- Billie Kay se retira con Peyton Royce, pero Asuka baja del ring y la trae de vuelta.

Cualquier cosa que El Hombre puede hacer, la Campeona lo hace mejor! Esto es lo que @WWEAsuka quiere demostrarnos hoy en #SDLive! pic.twitter.com/Zw8Vygx06C — WWE Español (@wweespanol) 16 de enero de 2019

- Asuka sube y habla en japonés a Becky Lynch, pero desafía a Billie Kay a una pelea.

Becky Lynch vence a Peyton Royce

- Becky Lynch coge del brazo a Peyton y le aplica su llave de sumisión favorita.

- Becky Lynch se burla de Peyton Royce y la empuja contra las cuerdas.

Becky Lynch vs Peyton Royce

- ¡LAS ICÓNICAS! Billie Kay y Peyton Royce salen en escena y se burlan de Becky Lynch y Asuka.

- Asuka le contesta a Becky Lynch y dice que no tiene las agallas para ganarle.

- ¡ES LA CAMPEONA! Asuka aparece y sube al cuadrilátero para encarar a Becky Lynch.

- Becky Lynch despotrica sobre Asuka por no estar ahí y asegura que recuperará el título femenino en Royal Rumble.

- ¡TODO EXPLOTA! Becky Lynch hace su ingreso al ring y todo el público la ovaciona.

- ¡ES THE MAN! Becky Lynch baja de una limusina y se dirige hacia el escenario.

¡Empezó SmackDown Live!

LA PREVIA

La WWE llevará a cabo este martes 15 de enero otro episodio de SmackDown Live en las instalaciones del Legacy Arena de Birmingham, en Alabama y se vivirá todas las incidencias de cara al Royal Rumble 2019. La transmisión se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3 y el minuto a minuto en Libero.pe.

A pedido del universo de la WWE, Andrade 'Cien' Almas enfrentará a Rey Mysterio. Y es que la semana pasada ambos se enfrentaron en un combate de parejas y dieron un gran espectáculo. Por otro lado, AJ Styles reaparecerá para respondes a Daniel Bryan por la promo realizada el martes anterior con miras a su lucha por el título mundial en la Batalla Royal.

La división de mujeres también estará de candela luego de que la semana pasada se confirme a la nueva retadora de Asuka para Royal Rumble por el Campeonato femenil: Becky Lynch. Esta se pronunciará al respecto y probablemente le mande un mensaje a la japonesa, quien podría encararla sorpresivamente.

The Miz preparará una fiesta para Shane McMahon por motivo de su cumpleaños y lo denominó "The Best Birthday Bash in the World". Y es que en el Royal Rumble pelearán con The Bar por los títulos en Parejas de la marca azul. Aunque quizás Cesaro y Sheamus se aparezcan para ahogarles el festejo.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m.