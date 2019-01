Natalia Málaga dirigirá a las Sub 18 y Sub 20 de Perú

Natalia Málaga, entrenadora nacional juvenil, asumirá el reto de dirigir para esta temporada a las selecciones Sub 18 y Sub 20 quienes que jugarán los mundiales de las categorías en mención. Málaga planteó una estrategia para dichos eventos con el apoyo de su cuerpo técnico y 20 deportistas.

“En mayo vamos a jugar la Copa Panamericana. Hemos armado un calendario con Martín Escudero y Byuntae Seo sobre las fechas principales de las dos Copas para tener entre esos espacios partidos de preparación previos a la participación oficial y así ver el reglamento (si son 12 o 14 jugadoras) dependiendo la categoría”, manifestó en diálogo con el portal web fpv.pe.

Además, Málaga sostiene que los días se acortan debido al calendario de partidos seguidos. La Copa Panamericana Sub 18 comienza en abril en República Dominicana, a partir del 21 hasta 27 de ese mes. Luego, al mes siguiente, la Sub 20 participarán en la Copa Panamericana de la categoría que jugará en el polideportivo del Callao. En julio llega el Mundial de México. Por último, se disputará a Egipto el Mundial Sub 18.

Los días de entrenamiento de las chicas son los lunes, martes y jueves en el Centro de Alto Rendimiento del Voleibol que se encuentra en el interior de la Videna. “Trato de compensar el trabajo que llevan en sus clubes y el que realizamos aquí. En todo caso, intento balancear el ritmo de entrenamiento para no forzar algunas lesiones”, expresó.