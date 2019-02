WWE: Chyna recibe las felicitaciones de varios luchadores

WWE confirmó, semanas atrás, que la agrupación rebelde noventera: D-Generation X - DX - que lo conformaba Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac y la difunta Chyna será parte del Salón de la Fama 2019.

BREAKING: As first reported by @espn , D-Generation X are the first inductees in the WWE Hall of Fame Class of 2019. https://t.co/rIPCM14ewY

Como se recuerda, la exluchadora tuvo un romance con Triple H a finales de los 90, donde generó la antipatía de la heredera de Mcmahon: Stephanie, a principios del nuevo siglo, por ello, tuvo que abandonar la Federación de Lucha.

Luego de la noticia, Stephanie Mcmahon publicó en su cuenta oficial de Twitter: las felicitaciones por la inducción.

It’s about time the #WWEHOF got shaken up a bit! Congratulations to all the members of #DX : @TripleH @WWERoadDogg @ChynaJoanLaurer @TheRealXPac @ShawnMichaels @RealBillyGunn !!! https://t.co/b4lbjj0YyT

Del mismo modo, la leyenda del lucha violent, Mick Foley, también expresó su dicha por la noticia.

Tal cual, redactó la exsuperestrella, Beth Phoenix, su emoción:

Congratulations to all of #DEGENERATIONX but in particular, to my biggest female influence, the Ninth Wonder of the World, Chyna. Joanie deserves to have her role in @WWE honored for the one of a kind performer and ground breaker that she was. #ThankYouChyna