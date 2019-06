Golovkin vs Rolls [EN VIVO] Cómo ver hoy BOXEO gratis por Azteca TV

Gennady Golovkin vs Steve Rolls EN VIVO ONLINE | pelearán este sábado 8 de junio (8.00 p.m.) en el mítico Madison Squarea Garden por la división peso mediano. El púgil popularmente conocido como "GGG" dará el primer paso para recuperar los tres cinturones (AMB (Súper), CMB, IBO, The Ring y el lineal vacante del peso mediano) que perdió frente a Saúl "Canelo" Álvarez en su debut en la plataforma DAZN. No te pierdas el golpe a golpe por Libero.pe.

Ver las peleas por YouTube

Gennady Golovkin vs Steve Rolls EN VIVO aquí.

Gennady Golovkin (38-1-1, 34 KOs) regresa al boxeo internacional luego de la polémica derrota a manos del Saúl "Canelo" Álvarez. El boxeador kazajo sabe que el canadiense Steve Rolls es un rival peligroso y, de seguro, estará motivado luego de ver la caída de Anthony Joshua ante Andy Ruiz.

"Lo que pude ver, el chico está motivado, está listo para pelear e ir por su victoria, particularmente después de la pelea del fin de semana pasado, que todos vimos", dijo Gennady Golovkin a través de un intérprete a principios de semana.

Aunque nunca se ha enfrentado a un luchador del calibre de Gennady Golovkin, Steve Rolls (19-0, 10 KOs) está utilizando la hazaña de Ruiz como inspiración.

"Incluso antes de ver esa pelea, tenía todos los planes de venir aquí para disgustarme. Después de ver esa pelea, entendí que cuando tienes a dos tipos en el ring, cualquier cosa podría pasar", dijo Steve Rolls sobre lo que planes hacer en el cuadrilátero contra Gennady Golovkin.

Esta pelea no solo marca el regreso de Gennady Golovkin, mejor conocido como "GGG" al ring, sino también su debut en DAZN y su primer combate con el nuevo entrenador Johnathon Banks, quien prometió no revisar el estilo de presión del ex campeón mundial de peso mediano unificado; simplemente refinar y agregar capas a él, en su lugar.

Pero ¿qué piensa Gennady Golovkin sobre el boxeo actual? Ojo a las palabras del kazajo: “No puedo cambiar muchas cosas cuando miras lo que es el boxeo ahora. Parece (que la gente) está viendo más desde el punto de vista del dinero y las ganancias y que el boxeo es más un negocio que un deporte. Eso es lo que necesita cambiar”.

Golovkin vs Rolls EN VIVO: Guía de canales TV y streaming

Los derechos de todas las peleas de Gennady Golovkin los tiene DAZN, plataforma streaming online, para todo el mundos, mientras que DirecTV Sports hará una cobertura especial para España, parte de Europa y algunos países de Latinoamérica como Perú, México, Argentina, Colombia y Chile.

Golovkin vs Rolls EN VIVO: Horarios, país por país

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 8 de junio)

Golovkin vs Rolls EN VIVO: Cartelera completa del evento de boxeo

Peso supermediano: Gennady Golovkin vs. Steve Rolls

Peso supermediano: Ali Akhmedov vs. Marcus McDaniel

Peso wélter: Brian Ceballo vs. Bakhtiyar Eyubov

Peso superwélter: Charles Conwell vs. Courtney Pennington

Peso superwélter: Israil Madimov vs. Norberto Gonzalez

Peso mediano: Nikita Ababiy vs. ‘Rival por confirmar’

Cómo ver Azteca Deportes, GGG vs. Rolls

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Dónde ver BOXEO EN VIVO en España por DAZN - Primer mes GRATIS

Sigue cada sesión de Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E, desde la primera práctica hasta la carrera, en HD, en múltiples dispositivos y exclusivamente en DAZN. ¿Te has perdido algo? Revive los mejores momentos de todas las carreras a la carta. Además, también puedes ver el WorldSBK, la FA Cup, la Coppa Italia, UFC y mucho más.Todos los deportes disponibles en DAZN se pueden ver en un solo paquete por 4,99€ al mes. Además, el primer mes es gratis y puedes darte de baja cuando quieras.