Mike Tyson se fue a las manos con Chris Jericho y desató batalla campal en AEW Dynamite [VIDEO]

Mike Tyson ha vuelto a la escena mediática al anunciar su regreso al boxeo de forma oficial. Si bien muchos aún aguardan su aparición en el mundo pugilístico, él ya causa polémica en los cuadrilátero. Y es que "Iron Mike" tuvo una candente careo con Chris Jericho en el último programa de All Elite Wrestling Dynamite, la competencia directa de WWE en Estados Unidos, provocando una batalla campal.



El hecho tuvo lugar en la última edición del programa, en el cual el icónico boxeador apareció en el escenario resguardado de los luchadores de MMA Henry Cejudo, Rashad Evans y Vitor Belfort. En tanto, Jericho estaba acompañado de algunos miembros de The Inner Circle.



Allí, Mike Tyson fue encarado por Chris Jericho, quien le empezó a gritar y recriminar por una traición que tuvo lugar en el 2020 -fue durante una pelea en WWE, cuando 'Iron Mike' le propinó un codazo por la espalda-.

La situación se puso más tensa cuando Tyson se acercó más a Jericho, rompió su remera y luego empujó al luchador contra las cuerdas. Jericho no se quedó tranquilo y le devolvió el golpe, tras lo cual empezaron a liarse a golpes los que están presentes en el ring.



Tras ello, aparecieron más luchadores y tuvieron que contener y separar a ambos, dejando a los televidentes entusiasmado ante un posible enfrentamiento a futuro. ¿Se viene una próxima pelea entre ambos en un evento de AEW?



Mike Tyson en AEW

Es importante recordar que Mike Tyson, ex campeón de pesos pesados de boxeo, ya había aparecido en AEW al ser quien coronó a Cody Rhodes con el título TNT de la empresa, ello durante el evento AEW Double or Nothing 2020.



Además, es importante mencionar que Tyson sostiene una larga amistad con Tony Khan, el presidente de AEW, por lo cual se prevé que la del miércoles no sea su última aparición en el show.