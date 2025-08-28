0
LO ÚLTIMO
Indecopi sancionó a Alianza Lima por 'apagón' en la final del 2023

Keegan Bradley responde a Donald Trump tras anunciar que no jugará por Estados Unidos en la Ryder Cup

Ya se confirmó la lista de los 12 jugadores que representarán a Estados Unidos en la competencia internacional contra el equipo europeo.

Darlyn De La Cruz
La Ryder Cup es uno de los torneos más prestigiosos a nivel mundial.
La Ryder Cup es uno de los torneos más prestigiosos a nivel mundial. | Composición: Darlyn De La Cruz | líbero
COMPARTIR

El equipo de los Estados Unidos buscará salir conquistar la Ryder Cup 2025, luego caer en la edición pasada ante el conjunto europeo. Sin embargo, la reciente convocatoria ha generado preocupación entre los fanáticos, luego de que la estrella Keegan Bradley anunciara que no participará como jugador.

Diversas estrellas del mundo deportivo elogiaron a Tommy Fleetwood.

PUEDES VER: Tommy Fleetwood gana el PGA Tour | La inesperada reacción de LeBron James y Caitlin Clark

En su lugar asumirá el rol de capitán, decisión que sorprendió incluso a Donald Trump, quien públicamente había expresado su respaldo a que el golfista compitiera en el torneo. A pesar de ello, el deportista comentó que espera que el presidente del estado no se sienta decepcionado por su selección.

Keegan Bradley responde a Donald Trump

En el fin de semana, Donald Trump confesó que esperaba ver a Keegan Bradley competir en el campo frente a los vigentes campeones. Aunque, el mandatario así como la afición se quedarán con el deseo, porque el deportista reveló que no se eligió así mismo para jugar los partidos de este año. El motivo se debe a priorizar su rol de capitán con el objetivo de desempeñarse de la mejor manera en esa función.

Ante esta situación, el golfista fue consultado sobre la intervención y el apoyo mostrado por el mandatario de los Estados Unidos. A lo Bradley se limitó a responderle que espera que no se sienta decepcionado. "Me ha impresionado muchísimo el apoyo, siempre que recibes el apoyo del presidente de los estados unidos es realmente surrealista e impresionante. Se lo agradezco muchísimo, señor presidente"; expresó el golfista en la conferencia de prensa.

¿Cuándo inicia la Ryder Cup?

La Ryder Cup dará comienzo el viernes 26 de septiembre hasta el domingo 28 del mismo mes en el complejo deportivo Marco Simone Golf & Country Club en Roma, Italia. El Team USA posee 27 títulos del torneo y Europa, desde su integración en 1979, acumuló 14 victorias, siendo el actual campeón 2023.

Lista de convocados del Team USA

El equipo de los Estados Unidos cuenta con 12 miembros, que está conformado por 6 clasificados automáticamente y los restantes seis fueron elegidos por el capitán Bradley. Te presentamos el listado.

Clasificados automáticamente

  • Scottie Scheffler
  • J.J. Spaun
  • Xander Schauffele
  • Russell Henley
  • Harris English
  • Bryson DeChambeau
  • Escogidos por el capitán Keegan Bradley
  • Justin Thomas
  • Collin Morikawa
  • Ben Griffin
  • Cameron Young
  • Patrick Cantlay
  • Sam Burns

No olvides revisar tu agenda deportiva

Darlyn De La Cruz
AUTOR: Darlyn De La Cruz

Últimas noticias y entrevistas de Darlyn De La Cruz por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. IPD y 'Pantera' Zegarra se unen para impulsar el box peruano

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano