Keegan Bradley responde a Donald Trump tras anunciar que no jugará por Estados Unidos en la Ryder Cup

El equipo de los Estados Unidos buscará salir conquistar la Ryder Cup 2025, luego caer en la edición pasada ante el conjunto europeo. Sin embargo, la reciente convocatoria ha generado preocupación entre los fanáticos, luego de que la estrella Keegan Bradley anunciara que no participará como jugador.

En su lugar asumirá el rol de capitán, decisión que sorprendió incluso a Donald Trump, quien públicamente había expresado su respaldo a que el golfista compitiera en el torneo. A pesar de ello, el deportista comentó que espera que el presidente del estado no se sienta decepcionado por su selección.

Keegan Bradley responde a Donald Trump

En el fin de semana, Donald Trump confesó que esperaba ver a Keegan Bradley competir en el campo frente a los vigentes campeones. Aunque, el mandatario así como la afición se quedarán con el deseo, porque el deportista reveló que no se eligió así mismo para jugar los partidos de este año. El motivo se debe a priorizar su rol de capitán con el objetivo de desempeñarse de la mejor manera en esa función.

Ante esta situación, el golfista fue consultado sobre la intervención y el apoyo mostrado por el mandatario de los Estados Unidos. A lo Bradley se limitó a responderle que espera que no se sienta decepcionado. "Me ha impresionado muchísimo el apoyo, siempre que recibes el apoyo del presidente de los estados unidos es realmente surrealista e impresionante. Se lo agradezco muchísimo, señor presidente"; expresó el golfista en la conferencia de prensa.

¿Cuándo inicia la Ryder Cup?

La Ryder Cup dará comienzo el viernes 26 de septiembre hasta el domingo 28 del mismo mes en el complejo deportivo Marco Simone Golf & Country Club en Roma, Italia. El Team USA posee 27 títulos del torneo y Europa, desde su integración en 1979, acumuló 14 victorias, siendo el actual campeón 2023.

Lista de convocados del Team USA

El equipo de los Estados Unidos cuenta con 12 miembros, que está conformado por 6 clasificados automáticamente y los restantes seis fueron elegidos por el capitán Bradley. Te presentamos el listado.

Clasificados automáticamente

Scottie Scheffler

J.J. Spaun

Xander Schauffele

Russell Henley

Harris English

Bryson DeChambeau