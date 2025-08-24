- Hoy:
Con el regreso de Napheesa Collier, Minnesota Lynx aplastó a Indiana Fever y se asegura para los playoff de la WNBA
La campeona de los Juegos de las Estrellas tuvo una destacada actuación en su reaparición, anotando 32 puntos para consolidarse como una de las favoritas al MVP.
Minnesota Lynx recibieron buenas noticias en la jornada de domingo al poder contar con su All-Star Napheesa Collier, quien regresó al superar un esguince del tobillo derecho. Asimismo, la franquicia venció a Indiana Fever por para consolidarse como líderes de la temporada regular de la Asociación Nacional de Básquet Femenino (WNBA) y asegurar su pase a los playoffs.
PUEDES VER: Sophie Cunningham es la cuarta lesionada de Indiana Fever | ¿Se perderá la temporada 2025 en la WNBA?
¿Napheesa Collier regresó a jugar con las Lynx?
Napheesa Collier se lesionó a inicios de agosto en el juego contra las Vegas Aces al intentar atrapar un rebote ofensivo, provocando que cayera abruptamente al suelo, forzando su retiro del campo. Posterior con las evaluaciones médicas, se reveló que la estadounidense padecía de un esguince en el tobillo derecho,
Luego de siete partidos ausentes, este domingo 24 de agosto la franquicia de Minnesota publicó una nueva actualización, mencionando que la All-Starr se encontraba en óptimas condicionas para jugar contra las Fever. Si bien, presentaba complicaciones en los primeros minutos, pudo acomodarse al ritmo del juego anotando 32 puntos, nueve rebotes, dos asistencias y dos robos para llevarse la victoria.
¿Minnesota Lynx clasificó a los playoffs de la WNBA?
Minnesota Lynx se posiciona en la cima de la Conferencia Oeste y de la tabla global de la WNBA con 30 encuentros ganados y solamente 7 derrotas, con un promedio porcentaje de .811, con una diferencia de casi .200 puntos del segundo, Atlanta Dream. A falta de siete encuentros, el equipo de Vickie Johnson consiguió un lugar en los playoffs.
