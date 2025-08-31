Carlos Santana llegaría a Chicago Cubs para la postemporada de la MLB | ¿Cuándo sería el primer juego del pelotero dominicano?

Luego de la liberación de Carlos Santana por parte de los Cleveland Guardians, los Chicago Cubs se perfilan como el principal destino del veterano pelotero. El dominicano reforzaría la alienación en la ofensiva junto a Michael Busch y Justin Turner en medio de la lucha de la franquicia por asegurar un lugar en la postemporada. Si el acuerdo se oficializa hoy y se concreta su inscripción en el roster, el latino podría debutar este lunes 1 de septiembre ante los Atlanta Braves.

¿Cuándo debutaría Carlos Santana con los Chicago Cubs?

A pocas semanas que finalice el calendario regular de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Carlos Santana vestiría su octava camiseta desde que debutó en el certamen con los Cleveland Guardians. En este equipo, permaneció por un periodo largo (2010 - 2017, 2019 - 2020, 25) donde demostró su brillante dominio con el bateo y el guante.

La directiva de Chciago tiene hasta el domingo 31 de agosto a las 11.59 p.m. ET para concretar la incorporación de Santana, fecha límite para que un beisbolista sea elegible en la postemporada. Una vez cumplido el plazo no se aceptará algún fichaje, por lo que el cuerpo técnico de Craig Counsell deberá inscribirlo en el roster activo para que el dominicano pueda debutar en la se juga jornada de la serie ante los Braves.

Según informes, Santa permanecería por un año con un valor de 12 millones de dólares. Por otro lado, la franquicia aún no ha salido a declarar con respecto al traspasdo.

Recorrido de Carlos Santana en la MLB

Carlos Santana debutó en la MLB el 11 de junio de 2010 con los Cleveland Indians. Tras varios años en la franquicia, se declaró agente libre en noviembre de 2017 y semanas después firmó un contrato de tres temporadas con los Philadelphia Phillies. Sin embargo, su paso fue breve y en diciembre de 2018 regresó a Cleveland mediante un intercambio. Los Indians declinaron su opción de contrato en 2020, lo que lo llevó a unirse a los Kansas City Royals por dos años. En junio de 2022 fue traspasado a los Seattle Mariners, aunque solo permaneció algunos meses antes de pasar a los Pittsburgh Pirates en noviembre de ese mismo año.

Su trayectoria posterior incluyó múltiples movimientos: en julio de 2023 fue enviado a los Milwaukee Brewers, y en febrero de 2024 firmó por una campaña con los Minnesota Twins. Más tarde, en diciembre del mismo año, volvió por tercera vez a la organización de Cleveland —ahora Guardians—, con un contrato de una temporada, equipo con el que disputa la actualidad de su carrera.