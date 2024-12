Rafael Nadal tras caso Djokovic: "Cada uno es libre de decidir, pero hay consecuencias"

Miradas puestas ante el actual número 1 del tenis profesional. Novak Djokovic vivió un dilema en Australia tras no permitirle su ingreso al país oceánico por no estar vacunado contra la COVID-19. Pese a que tenía un permiso de exención, el país sede del respectivo torneo no encontró argumentos suficientes para que pueda competir en este magno certamen del 2022.