Viral UFC: Revive el día que George St-Pierre 'ahorcó' a Khabib Nurmagomedov - VIDEO

Abdulmanap Nurmagomedov, padre de Khabib , en más de una ocasión expresó su deseo de ver a su hijo retirarse con un 30-0 en una pelea frente a GSP , quién era su peleador preferido. Lastimosamente, falleció producto de la COVID-19 y todo los planes se cayeron, ya que " The Eagle " no quiso pelear más sin su padre en la esquina y se retiró.

"Me envió un mensaje y dijo: 'Oye, Georges St-Pierre quiere pelear contigo'. Dije, '¿Qué puedo hacer?' No sé. He terminado, ¿sabes? Creo que Georges también está acabado, ¿sabes? Deja que este tipo sea una leyenda. Tiene 40 años y no entiendo por qué tiene que pelear. Creo que él también tiene dinero. Terminé. Realmente he terminado. No hay una forma de que vuelva a pelear sin mi padre", declaró Khabib tras colgar los guantes.