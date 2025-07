Exluchador de la WWE fallece antes del Saturday Night's Maint Event: recibió un disparo en el abdomen

El Entretenimiento de Lucha Libre Mundial (WWE) está de luto porque se reveló que el exluchador Kevin Nikel falleció en Arkansas, Estados Unidos. Las autoridades dieron a conocer que el deceso fue producto de un tiroteo; sin embargo, continúan con las investigaciones para esclarecer la escena del crimen y encontrar a los culpables.

Kevin Nikel, exluchador de la WWE, falleció por un disparo

La madrugada del viernes 11 de julio, se reportó un crimen en el condado de Benton por lo que las autoridades acudieron al lugar. Al ingresar en el recinto, identificaron a Kevin Nikel herido, causado por un tiro de bala en el abdomen. Al instante, fue llevado al hospital más cercano, aunque la acción era tarde ante la condición grave del luchador, por lo que no logró salvarse y falleció en esa tarde.

Lo más llamativo del caso es que los vecinos de la zona no escucharon ruidos o el tiroteo, se enteraron del crimen cuando observaron las patrullas. "Sabes, normalmente es un barrio bastante tranquilo. En los seis años que llevo allí no he visto ningún tiroteo ni ningún altercado doméstico ni nada", declaró una vecina del barrio Beaver Shores .

Comunicado del fallecimiento del luchador

Por el momento, no se han realizado arrestos porque el caso sigue en investigación. Asimismo, se desconoce la causa del tiroteo y el porqué Nikel estuvo presente en aquella escena desgarradora. Lamentablemente, la superestrella deja huérfano de padre a su hijo de ocho años.

Kevin Nikel y su carrera como luchador profesional en la WWE

Kevin Nikel, también conocido como Ivan Warsaw, tuvo una corta carrera en la WWE. En 2012, debutó en la franquicia de NXT, el cual combaten peleadores en desarrollo, y al año siguiente fue despedido. Sin embargo, este hecho no impidió que continúe con su crecimiento personal, por lo que siguió en el circuito independiente en Texas. Participó en Championship Wrestling y Southwest Wrestling Entertainmet.