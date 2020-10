Ricardo Gareca y sus mejores declaraciones previo duelo ante Paraguay

Ricardo Gareca compareció ante los medios nacionales para brindar sus impresiones sobre el duelo ante Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. El seleccionador argentino habló de varios temas como el estado de Jefferson Farfán, fichaje de Vilca al Newcastle y ausencias de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens.

Jefferson Farfán

"Ha tenido inconvenientes que le permita tener una continuidad pero pensamos que llegar bien para el partido para poder contar con él. Si será de la partida, del inicio o formación, es otra cosa. Creemos que para el inicio de las Eliminatorias va llegar bien"

Succar y Valera

"Mandamos a llamar dos chicos como Succar y Varela. Ante el problema de que Yordy no pudo venir, decidimos convocar a estos dos jóvenes que tienen un seguimiento y teniendo buenas actuaciones en el medio local y cremos que con ellos estamos cubiertos y creyendo que Aldair se recupere no para este partido, si tiene un gran porcentaje de llegar al partido ante Brasil, va tener opciones de poder estar. Para cubrirnos en esa posición convocamos a estos muchachos"

Paraguay

"Estamos enfocados en ir a ganar el partido (ante Paraguay). Después hay que ver cómo se da el desarrollo y lo que podemos conseguir"

"Las estadísticas son buenas y están para romperse. Esencialmente me fijo en el presente, vamos a llegar bien"

Christian Cueva

"A Cueva lo vimos bien en los entrenamientos. Es un jugador de nuestro agrado y ha llegado bien. Llega con una buena base de minutos en su club de Turquía".

Miguel Araujo y Sergio Peña

"Se están perfilando como jugadores muy importantes en la Selección e irán sumando minutos conforme lo vayan mostrando".

Rodrigo Vilca al Newcastle

"Me alegro por él pero no me gustó el precio final del fichaje. El futbolista peruano debería cotizar mucho más. Le deseo todo lo mejor porque es un bien para el fútbol peruano".

MLS - Reyna, Flores y Callens

"Nosotros convocamos, pero después todo lo que son las resoluciones ya se nos escapa. Nosotros solo convocamos a los muchachos. Lo que nos corresponde es mentalizarnos ante cualquier tipo de inconveniente. No quedarse detenido. Lógicamente me hubiese gustado contar con todos los muchachos"

Gareca sobre su compromiso con la selección

"Estoy bien, pero no ver a la familia es difícil, sin embargo estoy totalmente comprometido. A los hinchas quiero decirles que estamos bien, llenos de confianza".

"Sentimos orgullo de que Perú nos haya dado la oportunidad de estar al frente. Cuando llegamos muchos dudaron de nosotros. Es una gran responsabilidad seguir aquí".

"Tenemos que demostrar en el campo de juego. Hoy en día lo que importa es afianzarnos cada vez más. Hay muchas ganas".

Jugar sin público

"Espero que nos sigan apoyando pero esta vez desde sus hogares. Su aliento es único pero está vez no se podrá. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Sabemos que están con nosotros. Son muy pasionales".

PREVIA

Ricardo Gareca declarará ante la prensa nacional sobre el inicio de las Eliminatorias en el canal oficial de Youtube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La conferencia será virtual.

El seleccionador de Perú, responderá sobre el duelo ante Paraguay, primer rival de las Eliminatorias en Asunción. La bicolor tendrá bajas de cara a este encuentro; Yordy Reyna, Edison Flores, Alexander Callense no tuvieron permiso de la MLS.

Mientras que Aldair Rodríguez, presenta un golpe en el abductor y también será baja para el choque ante Paraguay.

Cronograma selección peruana

La selección peruana entrena este miércoles 7 de octubre por la mañana. A las 15:30 horas viaja a Asunción. Como es costumbre, Ricardo Gareca entrenará el jueves por la mañana.

Por la tarde, Perú enfrenta a Paraguay desde las 17:30 horas en el estadio Defensores del Chaco.

Perú posible formación; Gallese, Advincula, Abram, Zambrano, Trauco; Aquino, Tapia, Yotún; Cueva, Ruidiaz y Carrillo.

Ricardo Gareca EN VIVO horarios conferencia

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT) 5.00 p. m. 2.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

¿Quién transmite la conferencia de prensa de Ricardo Gareca?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) transmitirá EN VIVO la conferencia de prensa de Ricardo Gareca desde el canal oficial de Youtube.