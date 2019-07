Street Fighter: Krucial B fallece durante torneo en Nueva York

El último fin de semana conmocionó a toda el mundo de los esports después de que se anunciara el fallecimiento de iNcontrol, conocido analista y ex jugador de StarCraft 2 debido a un coágulo en su pulmón.

Pero las malas noticias no acabaron ahí, y es que mediante el Twitter oficial de Capcom Fighters, Capcom informó del fallecimiento Bryand McIntosh, más conocido en el mundo de los esports como “Krucial B”, el cual se encontraba compitiendo en el torneo de juegos de pelea, Defend The North en Nueva York.

We are very saddened by the sudden passing of Bryand '@Krucial_B' McIntosh. He was a pillar in the Louisiana FGC and the community as a whole. Our deepest condolences to family and friends.



RIP Bryand. You will be missed.