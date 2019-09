[EN VIVO] CSGO | Hoy se juega la final de ESL One New York entre EG y Astralis

La ESL One New York llegará a su fin con el encuentro en la Gran Final entre Astralis y Evil Geniuses (ex NRG Esports). La serie se jugará tras el showmatch del nuevo Cache, aproximadamente a las 12:30 UTC-5 (Hora Perú).

Astralis

Astralis es actualmente uno de los mejores equipos del mundo y recientemente ganaron la StarLadder Berlin Major 2019 con una gran diferencia ante AVANGAR. Ahora se enfrentan a Evil Geniuses en la Gran Final de la ESL One New York.

Evil Geniuses

La organización norteamericana adquirió a la alineación de NRG Esports regresando a CSGO tras 7 años de no participar. Los ex jugadores de NRG Esports se encontraban en el cuarto puesto del ranking de HLTV.org, habrán cambiado de nombre pero no de manos.

Progreso del torneo

En la fase de grupos los equipos participantes fueron divididos en dos grupos de 4, jugando en formato GSL.

Astralis y Evil Geniuses fueron agrupados en el Grupo B de la competencia; en donde ya se enfrentaron en la Winners' Match que obtuvo como resultado la victoria de EG con un score de 2 - 0 jugados en Dust II e Inferno.

Evil Geniuses vs Astralis - Juego 1

Los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Playoffs, en el Grupo A fueron Team Liquid y G2 Esports y por supuesto, en el Grupo B, Evil Geniuses y Astralis.

Astralis derrota a Team Liquid 2 - 1 en la semifinal mientras que Evil Geniuses logró la victoria sobre G2 Esports 2 - 0.

¡En Vivo! Astralis vs Evil Geniuses - Gran Final (Bo5)

