Dota 2 | ¡Estos son los invitados a la primera Major del Dota Pro Circuit 2019-2020!

Tras una gran pausa en la escena competitiva de Dota 2, se inicia el nuevo Dota Pro Circuit con la MDL Chengdu Major 2019. Las clasificatorias cerradas comienzan este sábado 5 octubre y por fin conocemos a los equipos invitados a la fase cerrada.

Esta mayor se realizará en la ciudad de Chengdu en China. La organización del torneo estará a cargo de Mars Media, quienes anteriormente ya han realizado torneos como MDL Paris Major 2019 o MDL Macau 2019. Es decir que este torneo estará en buenas manos.

Los invitados a la Major

En total cada región jugará las clasificatorias regionales cerradas con 10 equipos, pero solo cuatro regiones de las seis han tenido 8 equipos invitados, mientras que CEI y Norteamérica han obtenido 6.

El resto de espacios que faltan ocupar serán designados por las clasificatorias abiertas, las cuales inician hoy.

China

En la región de China vemos a Vici Gaming, RNG, Keen Gaming, Invictus Gaming, CDEC Gaming, Team Aster, EHOME y Team Sirus en donde se sumarán dos equipos de las clasificatorias abiertas. Esta región obtendrá 3 slots para el evento principal.

Sudeste Asiático

El Sudeste de Asia tendrá a Fnatic, Geek Fam, Alpha x Hastag, BOOM Esports, SGD, Reality Rift, TNC Predator, Team Jinesbrus y dos equipos de abiertas. Al igual que China, tres de estos equipos pasan al evento principal.

Europa

Esta región es una de las que recibe menos espacios: Ninjas in Pyjamas, Bridge Four, GODSENT, Ad Finem, Cool Team, Hippomaniacs, Team Singularity, Wind and Rain e igualmente dos equipos de abiertas. En este caso Europa solo tendrá dos espacios para el evento principal.

CEI

En CEI tenemos a: Virtus.pro, Hellraisers, Natus Vincere, Gambit, Old but Gold, Positive Guys y en este caso cuatro equipos de clasificatorias abiertas. Al igual que Europa esta región tendrá solo dos espacios para la fase principal.

Norteamérica

La región de NA se ha visto afectada por fuga de equipos así que estos fueron los que quedaron: Quincy Crew, Evil Geniuses, J.Storm, Team Plus, Fighting Pepegas, Team Xolotl y 4 equipos de clasificatorias abiertas. Lo extraño que es que tendrán 3 espacios para el evento principal.

Sudamérica

La región sudamericana se ve reforzada con 8 equipos invitados: Infamous Gaming, Team Anvorgesa, NoPing Esports, FURIA, Unknown Team, EgoBoys, Gorillaz Pride, paiN Gaming y dos por clasificatorias abiertas. Nuevamente la región obtiene solo dos pases al evento principal.

¿Cuándo empiezan las clasificatorias?

La clasificatoria cerrada comienza este 5 de octubre y culmina el 8; todas las regiones jugarán en simultáneo, así que tendrás que estar atento a las horas de la partida que quieras ver.

(Redacción: Aaron "OmuBunta" Villalobos)