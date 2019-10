Anuncian juego de cartas basado en League of Legends

Riot Games también quiere ser parte del boom de los juegos de cartas. Es por eso que, además de presentar su versión para móviles de League of Legends, anunció el lanzamiento de Legends of Runaterra. Un juego de cartas gratuito ambientado en el mundo de League of Legends.

Al estar basado en League of Legends, dentro del juego encontraremos diferentes cartas basadas en los campeones del MOBA. Además, encontraremos nuevos personajes propios de la región de Runaterra los cuales cuentan con habilidades especiales y un estilo propio de lucha.

Esto no es todo, y es que Riot Games ha declarado que si bien este juego contará con microtransacciones estas no serán obligatorias para disfrutar de este juego. Ya que en Riot Games están priorizando que el jugador pueda mejorar su deck sin necesidad de gastar dinero.

Sin duda, esta decisión ha sido tomada después de estudiar de forma detenida a los juegos de cartas actuales, siendo el mayor representante Hearthstone.

Recordemos, además, que Valve intentó entrar al mundo de los juegos de cartas con Artifact pero debido a su sistema de micropagos, que hizo que muchos catalogaran el juego como un Pay to Win, no consiguieron el éxito esperado y terminaron dejando el juego en el olvido.

Si bien actualmente el juego se encuentra en fase beta, Riot Games ha estado enviando diferentes Beta Keys para las personas que estén interesadas en probarlo aunque, debemos aclarar que, no a todos se les enviará estas llaves que te permitirán jugar el juego que todavía está programado para estrenarse en el 2020.

Incluso, ya hay diferentes streamers que están probando el juego.

Como podemos apreciar en el gameplay, en este juego solo habrá un tablero donde se desarrollará todo el combate. Cada carta cumplirá un rol específico y tendrá un coste de mana al igual que un poder tanto de ataque como de defensa. Si deseas saber más sobre este juego, te recomendamos ver el stream oficial de Riot Games en español o leer la página oficial del juego.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides las últimas partidas del torneo de Clash Royale ESGO y la Goals Royale Cup - Zona Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)