Conoce a Cream Esports: la empresa europea que adquirió a equipo de Dota 2 peruano

El día de hoy les comentamos la noticia de que el equipo peruano de Dota 2 Incubus Gaming, había sido adquirido por la organización española de Cream Esports.

A pesar de ser una organización bastante grande. en nuestra región Cream Esports no es muy conocido y por eso en la siguiente nota te brindaremos más información sobre esta organización de Europa.

Cream Esports se fundó en el 2017 gracias a las empresas YouFristSports y Venture Capital. Ellos cuentan con un gran número de seguidores y con una serie de creadores de contenido que hacen que logren llegar a gran cantidad de público.

En el ámbito de los esports, la organización española cuenta con equipos de: League of Legends, CSGO (estos equipos compiten en Europa), Clash Royale, Fortnite, Brawl Stars, Arena of Valor, FIFA, Rainbow Six, PUBG, Clash of Clans y Free Fire.

Además, la organización española cuenta con presencia en otros países de América Latina como lo son México y Argentina a los que ayuda con la organización de sus selecciones nacionales.

Sin duda, esta adquisición por parte de la organización española significa un gran impulso, no solo para los chicos de Incubus Gaming, si no para la escena de los esports nacional. Y es que ahora, muchas más empresas y marcas van a ver que el futuro de los esports es bastante rentable y se van a animar a invertir en los equipos y en eventos que harán que la escena profesional de esports se potencie de una mejor manera.

Anuncio de Incubus Gaming

Incubus Gaming sorprendió a todos en la madrugada del 18 de enero pues cuando nadie lo esperaba, anunció a través de su cuenta de Facebook que habían sido adquiridos por la organización europea de Cream Esports.

Rápidamente los seguidores del equipo huancaíno de Dota 2 felicitaron a la organización pues es un equipo que ha conseguido logros importantes en la escena local de Dota 2.

