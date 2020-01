¡CONFIRMADO! Se realizará la ESL One Birmingham por tercer año consecutivo

Desde que Valve decidió crear el formato del Dota Pro Circuit para determinar a los 12 equipos invitados de forma directa a The International, torneo considerado como el mundial de Dota 2, muchas organizaciones decidieron dejar de hacer torneos y se concentraron en tener la posibilidad de ser parte del circuito profesional de este esport.

A pesar de esto, hay una organización de esports que no ha dejado de realizar torneos externos al Dota Pro Circuit a pesar de que algunos de sus torneos son partes de este circuito profesional de Dota 2.

En este caso hablamos de ESL, uno de los organizadores de torneos de esports más importantes a nivel mundial y que resalta por su organización de torneos tanto en Counter Strike como de Dota 2.

Este año, ESL tiene el privilegio de organiza una de las Majors más esperadas del Dota Pro Circuit 2019-20. Se trata de ESL One Los Ángeles 2020 que significa el regreso de un torneo profesional de Dota 2 a Estados Unidos después de mucho tiempo.

A pesar de esto, ESL anunció de manera oficial que realizará, por tercer año consecutivo, la ESL One Birmingham, torneo de Dota 2 que se realiza en el Reino Unido.

A través de su cuenta de Twitter, compartieron un video donde se muestran diferentes fragmentos de torneos pasados. Este torneo se llevará a cabo entre los días 29 y 31 de mayo y tendrá un prize pool de 300 mil dólares.

It's BACK!#ESLOne Birmingham returns for its third consecutive year this May, from the 29th to 31st!



So gather up your stack, pack those umbrellas (it is the UK after all) and get ready for a tournament like no other!



🇬🇧 https://t.co/AB5MZc7QuC pic.twitter.com/mCKQt1U3L5