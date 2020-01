Dota 2 | Lil critica a Saksa por tener 3 cuentas en Top 1, 2 y 3, N0tail le responde

El 29 de enero, OG por fin anunció su nueva alineación de Dota 2 que lo completará SumaiL, MidOne y Saksa. Debido al anuncio del support 4, el jugador ucraniano Lil utilizó su cuenta de Twitter para criticar al jugador de Macedonia del Norte.

Saksa es uno de los grandes jales del equipo OG para lo que resta de la temporada 2019-20 del Dota Pro Circuit. Mientras no tenía equipo, el jugador macedonio estuvo subiendo sus cuentas en la tabla de ranked europeo con el rol support.

Lo impresionante es que tiene 3 cuentas liderando la tabla y ocupando los Top 1, 2 y 3. Lil aprovechó que OG anunció a Saksa para criticar al jugador y desmerecer su logro en el ranked de Dota 2:

"¿Diganme chicos si tener ‘3 cuentas en la tabla de clasificación Top de support’ significa algo? No lo entiendo, está sobrevalorado. Mejor probar otras cosas para ser mejor en competitivo que spamear los héroes OP (más dominantes) y crear nuevas cuentas para llegar al TOP."

tell me guys if "having 3 accounts in a top of supp leaderboard" mean anything? I don't fucking get it, it so overrated. I'd better test different stuff to be better in competitve than spam op heroes and create new accs to get into top.