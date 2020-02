¿Cuánto invierten las celebridades en los esports?

Celebridades de diferentes talentos han visto en los esports un brillante futuro. Algunos se han aventurado en involucrarse en la industria de los esports con millonarias sumas de dinero de por medio. Conozcamos a algunas de estas estrellas.

Will Smith y Keisuke Honda

El carismático actor de Hollywood se dio su primer paso en el mundo de los esports con el equipo coreano de Gen.G Esports. Smith no está solo en este proyecto, ya que lo acompaña el jugador japonés de fútbol Keisuke Honda. Sin duda alguna Smith sabe seleccionar a sus socios.

La inversión total de esta sociedad fue de 46 millones de dólares.

Kevin Durant y Odell Beckham Jr.

Primero los New York Yankees adquirieron Vision Esports. De esta forma se aseguraban tener una de las firmas más representativas de los esports en Norteamérica. Posteriormente llegaría Kevin Durant, jugador en Golden State Warriors de la NBA, y Odell Beckham Jr. de los New York Giants de la NFL.

La inversión total ascendió a 38 millones de dólares.

Sean “Diddy” Combs

El rapero y empresario se supo que invirtió el año pasado en un start-up que impulsa los esports en las secundarias de todo Estados Unidos que opera bajo el nombre de PlayVS. El objetivo de esta organización es integrar los esports a las otras disciplinas tradicionales que se imparten en las escuelas.

Se supo que Combs invirtió 30.5 millones de dólares esta iniciativa.

Michael Jordan

El basketbolista más famoso sobre la Tierra no le huye a los deportes electrónicos. Hace poco menos de año y medio se supo que Jordan invirtió en aXiomatic Gaming, uno de los brazos de la franquicia de esports Team Liquid.

Esta inversión le supuso 26 millones de dólares.

Drake

El rapero canadiense se convirtió hace poco más de un año en co-propietario de 100 Thieves. Este equipo de esports se especializa en League of Legends, Fortnite y Clash Royale. Cabe mencionar que Scooter Braun, representante de artistas como Ariana Grande y Justin Bieber, también forma parte de esta sociedad.

Esta inversión ascendió a 25 millones de dólares.

