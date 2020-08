Fall Guys Temporada 2 será anunciada en la Gamescom 2020

Fall Guys, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, ha hecho su debut en PlayStation 4 y en PC a través de Steam a inicios de este mes y ya se encuentra entre los juegos más vistos en Twitch y ocupa un cómodo lugar en la preferencia de jugadores expertos y novatos.

Este juego tan curioso se ha convertido en un éxito de escala mundial. Luego de un accidentado primer día de lanzamiento, Fall Guys se las ha arreglado para cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su colorida paleta de colores y su particular acercamiento al género "battle royale" que nos hace recordar a ciertos programas de concurso.

La Temporada 1 de este juego está actualmente en curso con 40 niveles en los que se pueden desbloquear ciertas recompensas. Algunas vienen en la forma de disfraces para que tu "Fall Guy" destaque por entre el mar de adversarios que se mueven rápidamente para llegar al final del circuito.

Hoy una muy buena noticia llegó para los fans de las gomitas a través de la cuenta oficial en Twitter de Geoff Keighley. En su más reciente tuit, informó a sus seguidores que un adelanto relacionado a la Temporada 2 de Fall Guys se podrá ver el día 28 de agosto, al iniciar la Gamescom 2020.

Fall Guys is great and all....but what if I told you there is @FallGuysGame: Season 2! 👑 😮🤯



Don't miss the world premiere sneak peek from @Mediatonic during @gamescom Opening Night Live.



Thursday, August 27 at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb