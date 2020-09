Dota 2: Fly To Moon confirma la incorporación de RodjER a su roster oficial

Desde hace un par de días, la escena competitiva de Dota 2 en CIS ha venido presentando una serie de cambios bastante interesantes. El primer fue la decisión de Natus Vincere por pasar a tres de sus jugadores a estado de inactividad. Y, en el último fin de semana, se ha incrementado el rumor de que RAMZES666 podría dejar Evil Geniuses para regresar a Virtus Pro.

Pues, el día de hoy se ha confirmado que Vladimir “RodjER” Nikogosyan ha sido incorporado de forma oficial al roster de Fly To Moon, equipo con el que compitió en la OMEGA League Dota 2. Este anuncio, fue realizado a través del Twitter oficial de la organización.

Now we wanna officially announce that Vladimir "RodjER" Nikogosyan , becoming a part of our team! Wellcome on board @rodjerdota ! 🚀😎🚀 pic.twitter.com/ZxmiqPs1F8