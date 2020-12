Dota 2: Papita después de vencer a 4Zoomers: "Siento que estuvimos los cinco muy confiados en como ganar el juego"

Después de la imponente victoria de Infamous Gaming sobre 4Zoomers en la Realms Collide. Los organizadores de este torneo de Dota 2, pudieron entrevistar a Mariano "Papita" Caneda, offlaner del equipo, para que de sus impresiones sobre la victoria de su equipo y sobre sus expectativas para el futuro.

Para empezar la entrevista, Papita contó como se sintió durante el juego contra 4Zoomers:

Nos sentimos muy bien jugando estas partidas. Yo siento que estuvimos los cinco muy confiados en como ganar el juego y en todo momento hicimos las jugadas para ganarlo. En el primer juego ellos tuvieron un last pick pero resolvimos como jugar alrededor de ese pick y supimos como neutralizarlo (...) Todos estuvimos muy confiados.

¿En el segundo juego, que fue lo que sentiste que los hizo sentir más cómodos?

Yo creo que hay una pica extra de rankeds. Yo no me los cruzo, por qué mi ranked es bajo, pero acá el resto hay pica de rankends y es como que si pierden una partida saben que después en el ranked se la van a cobrar.

¿Qué sientes que es lo que más ha cambiado en la dinámica del equipo a partir de la entrada de Mr.Jeans?

Creo que el ambiente es tranquilo. Nos apoyamos ganemos o perdamos. La verdad es que se puede trabajar muy bien mirando repeticiones, hablamos de nuestros errores, si tiene alguna duda está dispuesto a preguntar. (...) Creo que eso es muy valorable en él.

Acto seguido, se le preguntó a Papita por una jugada muy curiosa en donde con su Tidehunter tiró un Ravage al aire:

Estaba calculando cuanto tiempo no íbamos a necesitar Ravage. Así el equipo no se baitea a si mismo y no forzamos peleas tontas.